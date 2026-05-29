El festival Surfing the Lérez dirá adiós después de 15 años

El Surfing the Lérez celebrará este junio su última edición después de casi 15 años de historia como festival gratuito y benéfico en Pontevedra. Lo anunció su promotor, Marcos Rivas, durante la presentación del evento, en una intervención marcada por la emoción, los recuerdos y una advertencia clara sobre la dificultad de sostener un proyecto de estas características. «Este año esperamos que sea una edición especial porque va a ser la última. Vamos a dejar de hacerlo. No puedo seguir porque tengo una familia», afirmó.

El festival, que nació el 1 de septiembre de 2011 con un concierto en la sala Karma, se consolidó desde 2013 en la Illa das Esculturas, un espacio que Rivas reivindicó como parte esencial de su identidad. Allí, el Surfing the Lérez creció hasta convertirse en una cita singular dentro del calendario cultural pontevedrés, con bandas gallegas, propuestas emergentes, artistas de toda la península, actividades para público familiar y una marcada vocación de convivencia.

Rivas recordó los inicios del festival, el trabajo de los primeros colaboradores, el papel de los técnicos y la importancia de quienes ayudaron a levantar una propuesta que empezó con espíritu rockero y fue abriéndose a nuevas generaciones de músicos, especialmente gallegos. «Empecé con un festival que se convirtió en una romería», resumió el promotor.

El responsable del Surfing the Lérez también defendió el carácter abierto del evento y subrayó que, pese a las ayudas y patrocinios, buena parte del peso económico recae sobre la organización. «Esto es muy caro para un festival gratuito», señaló, antes de citar el aumento de costes en producción, sonido, electricidad, gasoil, contratos y personal.

Durante su intervención, Rivas lamentó además no haber recibido el apoyo esperado de programas como el Xacobeo, después de preparar una producción más ambiciosa confiando en esa posible ayuda. En ese contexto, comparó la situación del Surfing the Lérez con la de otros festivales con presupuestos mucho mayores y reclamó atención para las iniciativas que, desde abajo, llevan años generando cultura y empleo.

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La despedida llega, por tanto, como una mezcla de celebración y agotamiento. Tras 15 años de música gratuita en Pontevedra, el Surfing the Lérez se prepara para su última edición —12 y 13 de junio— con la voluntad de cerrar una etapa cuidando el entorno de la Illa das Esculturas y reivindicando una historia construida entre escenarios, voluntarios, bandas, patrocinadores y público.