Xunta de Goberno
La Diputación da luz verde al arranque de las obras de la avenida de Marín
Los trabajos, que podrían arrancar en julio, según el Concello, incluyen dos carriles, aceras de tres metros, glorietas, aparcamiento y otras mejoras
La conexión entre la avenida de Marín y la calle Rosalía de Castro da un nuevo paso en Pontevedra con la aprobación del convenio que permitirá ejecutar una obra valorada en 2,4 millones de euros. La actuación se desarrollará en el tramo comprendido entre Manuel del Palacio y la avenida del Ferrocarril al Puerto de Marín, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la movilidad peatonal y la seguridad viaria.
El proyecto contará con una aportación de cerca de 600.000 euros de la Diputación de Pontevedra, mientras que el Concello asumirá los 1,8 millones restantes. Luis López explicó que la intervención se enmarca en el convenio con la ciudad y recordó que es una obra complementaria a la reforma integral de Rosalía de Castro, financiada íntegramente por la institución provincial con cerca de 1,3 millones de euros.
La nueva vía tendrá dos carriles con doble sentido de circulación, aceras de tres metros de ancho, glorietas en las intersecciones con Rosalía de Castro y la avenida de Marín, y una zona de aparcamiento en el margen derecho. La actuación se completará con la humanización de la calle Simón Bolívar y la creación de dos zonas de coexistencia en el entorno del colegio Juan Sebastián Elcano y la plaza de Mollavao.
López defendió que esta obra se suma a las inversiones realizadas en la ciudad y sostuvo que «aquí hablan los números y los hechos».
La Xunta de Goberno aprobó también la reforma de la instalación eléctrica del Centro Príncipe Felipe, adjudicada por más de 450.000 euros, y 260.000 euros para fomentar la igualdad en concellos de menos de 20.000 habitantes, entre ellos Barro, Caldas de Reis, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Lama, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Portas y Sanxenxo.
PP y BNG exigen al Gobierno que desbloquee cinco obras clave en Pontevedra
Cinco actuaciones pendientes del Estado en Pontevedra volvieron este viernes al centro del debate político provincial. El pleno de la Diputación de Pontevedra aprobó, con los votos del PP y del BNG y la abstención del PSOE, una moción para reclamar al Gobierno central que retome con financiación suficiente y un calendario claro proyectos considerados clave para la ciudad: el nudo de Bomberos, la reforma del antiguo edificio de Hacienda, el dragado del Lérez, el paseo peatonal entre Pontevedra y Marín y soluciones para las inundaciones en la autovía a Marín.
La moción, promovida por el grupo popular, carga contra la paralización de actuaciones estatales en la capital provincial. Los populares califican la situación de «intolerable» y sostienen que Pontevedra «merece inversiones reales y no más bloqueos».
El BNG apoyó la reclamación al Estado, aunque marcó distancias con la intención política de la propuesta. César Mosquera coincidió en la necesidad de exigir avances en proyectos como el nudo de Bomberos, el paseo a Marín, la avenida de Marín, el dragado del Lérez o los usos del viejo edificio de Hacienda, pero reprochó al PP que dejase fuera asuntos como la A-57 o la cesión de suelo estatal para vivienda protegida en Campolongo y Beiramar.
El debate se cruzó además con el reparto de fondos provinciales. El BNG pidió corregir en próximas modificaciones de crédito la «distorsión seria» que, a su juicio, sufren Pontevedra y Vigo. Mosquera advirtió de que algunos concellos de unos 15.000 habitantes acabarán recibiendo más fondos que las dos principales ciudades de la provincia, algo que ve «no lógico ni coherente».
El pleno aprobó también una modificación de crédito de 7,3 millones, de los que 6,5 millones irán al Plan Espazo Depo para cofinanciar proyectos europeos en 18 concellos.
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