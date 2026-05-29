La Diputación da luz verde al arranque de las obras de la avenida de Marín

La conexión entre la avenida de Marín y la calle Rosalía de Castro da un nuevo paso en Pontevedra con la aprobación del convenio que permitirá ejecutar una obra valorada en 2,4 millones de euros. La actuación se desarrollará en el tramo comprendido entre Manuel del Palacio y la avenida del Ferrocarril al Puerto de Marín, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la movilidad peatonal y la seguridad viaria.

El proyecto contará con una aportación de cerca de 600.000 euros de la Diputación de Pontevedra, mientras que el Concello asumirá los 1,8 millones restantes. Luis López explicó que la intervención se enmarca en el convenio con la ciudad y recordó que es una obra complementaria a la reforma integral de Rosalía de Castro, financiada íntegramente por la institución provincial con cerca de 1,3 millones de euros.

La nueva vía tendrá dos carriles con doble sentido de circulación, aceras de tres metros de ancho, glorietas en las intersecciones con Rosalía de Castro y la avenida de Marín, y una zona de aparcamiento en el margen derecho. La actuación se completará con la humanización de la calle Simón Bolívar y la creación de dos zonas de coexistencia en el entorno del colegio Juan Sebastián Elcano y la plaza de Mollavao.

López defendió que esta obra se suma a las inversiones realizadas en la ciudad y sostuvo que «aquí hablan los números y los hechos».

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La Xunta de Goberno aprobó también la reforma de la instalación eléctrica del Centro Príncipe Felipe, adjudicada por más de 450.000 euros, y 260.000 euros para fomentar la igualdad en concellos de menos de 20.000 habitantes, entre ellos Barro, Caldas de Reis, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Lama, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Portas y Sanxenxo.