Marín
El comercio abre su campaña de verano con sorteos y fiestas
Habrá sorteos, actividades infantiles y una jornada de apertura hasta la medianoche
El presidente del CCA Estrela de Marín, Antonio Muíños y la Concejala de Turismo y Comercio Cristina Acuña, presentaron ayer la campaña «Vive un Verán Estrela», una iniciativa de dinamización comercial que se desarrollará de 1 de junio al 11 de julio en los establecimientos asociados, combinando sorteos, actividades de calle y acciones de fidelización para incentivar las compras en el comercio local. La campaña incluye el registro de tickets de compra para participar en el sorteo de 6 tarjetas regalo de 50 euros, una por semana.
Además, contará con dos citas destacadas de animación comercial. La primera será la Festa Fin de Cole, el viernes 19 de junio, a partir de las 17.00 horas, en la Alameda Rosalía de Castro, con una zona de ocio y actividades para el público familiar, que rematará con una fiesta de la espuma a las 20.30 horas en el Parque Eguren. La segunda es la Noite Estrela, el viernes 10 de julio, cuando los establecimientos participantes prolongarán su horario hasta la medianoche.
- Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
- La próxima apertura de seis supermercados en Pontevedra lanza una oferta de al menos 130 empleos
- Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años
- El Pontevedra se despide del playoff
- La víctima de Sanxenxo es el octavo peatón muerto este año en Pontevedra, un balance 'sin precedentes
- La Alameda de Pontevedra vibrará con el Incode Fest: música, diversidad y talento emergente
- La promoción inmobiliaria se intensifica en Sanxenxo: proyectan 21 viviendas frente a Punta Vicaño
- Tres detenidos en Pontevedra por un fraude masivo con vehículos industriales valorados en 1,5 millones