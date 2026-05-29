El comercio abre su campaña de verano con sorteos y fiestas

El presidente del CCA Estrela de Marín, Antonio Muíños y la Concejala de Turismo y Comercio Cristina Acuña, presentaron ayer la campaña «Vive un Verán Estrela», una iniciativa de dinamización comercial que se desarrollará de 1 de junio al 11 de julio en los establecimientos asociados, combinando sorteos, actividades de calle y acciones de fidelización para incentivar las compras en el comercio local. La campaña incluye el registro de tickets de compra para participar en el sorteo de 6 tarjetas regalo de 50 euros, una por semana.

Además, contará con dos citas destacadas de animación comercial. La primera será la Festa Fin de Cole, el viernes 19 de junio, a partir de las 17.00 horas, en la Alameda Rosalía de Castro, con una zona de ocio y actividades para el público familiar, que rematará con una fiesta de la espuma a las 20.30 horas en el Parque Eguren. La segunda es la Noite Estrela, el viernes 10 de julio, cuando los establecimientos participantes prolongarán su horario hasta la medianoche.