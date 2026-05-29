Natación Artística / Copa del Mundo
Cita mundial con un público a la altura
Ambiente impresionante en la primera jornada de la Copa del Mundo celebrada en el Rías do Sur con secciones del público llegados de los cinco continentes
Explicaba Andrea Fuentes, seleccionadora nacional, en una entrevista a FARO que Galicia tiene un idilio con la natación artística y, por lo que se vio en las gradas del Complejo Deportivo Rías do Sur, tenía toda la razón. A pesar de que solo una nadadora de todos los competidores de los veintinueve países participantes esde Pontevedra, Daniela Suárez, el respetable estuvo a la altura de una cita mundialista como la presente. Desde primera hora, las localidades e inmediaciones de la piscina estaban abarrotadas de nadadores, cuerpos técnicos y seguidores llegados desde los cinco continentes.
Una jornada intensa en la que, además de la gran presencia de aficionados españoles, la representación de otros países también se vio reflejada. Familiares y amigos de Canadá, Francia y México fueron los que más se hicieron notar durante las cuatro finales que se disputaron en la primera jornada de la Copa del Mundo.
A las diez de la mañana, para abrir los tres días de agua y emociones en el Rías do Sur, tuvo lugar la final de solo libre femenino. El apoyo de los presentes a los competidores era total, con aplausos y gritos eufóricos para todos, sin embargo, cuando la representante española comenzó su rutina, la piscina rugió con verdadera furia. No fue un instante pasajero entre el sinfín de rutinas que hubo a lo largo del día. Los aplausos, como es habitual con los países anfitriones, y que se vio en las tres finales anteriores, no se negociaban, pero con el inicio del nadador, dúo o grupo español, irrumpía un espíritu diferente y mucho más ruidoso.
Se vio con la rutina premiada de Iris Tio, con la pareja de plata formada por Carla Lorenzo y Eneko Sánchez, con el grupo de oro del técnico por equipos y con la plata con sabor a oro de Eneko Sánchez en el solo técnico masculino. En ningún momento dio la sensación de que fue el único día que no se colgó el cartel de «no hay billetes» en las taquillas.
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