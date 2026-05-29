Caldas "estrena" Carballeira y Xardín Botánico, convertidos en "Museo Aberto"

"Museo Aberto 24/7". Es la imagen que se quiere exportar desde ahora de la renovada Carballeira de Caldas y su Xardín Botánico, los dos principales espacios naturales del casco Urbano y que este viernes fueron reinaugurados tras una renovación que rondó el millón y medio de euros, financiados con Fondos NextGeneration EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a través de la Secretaría de Estado de Turismo.

El alcalde Jacobo Pérez y el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, encabezaron el acto junto con el teniente de alcalde de Caldas de Reis y concejal de Cultura y Turismo, Manuel Fariña, que destacó que hoy “no inauguramos simplemente una rehabilitación, hoy recuperamos, modernizamos y ponemos en valor un espacio que forma parte de la identidad de esta villa. Un espacio ligado a nuestra historia, a nuestro paisaje y también a la manera que tenemos de entender nuestro municipio: un lugar para vivir, para convivir y para disfrutar".

Tras el acto inaugural este sábado hay un acto festivo e informativo para todo los vecinos y visitantes para que puedan conocer de primera mano las obras que se realizaron en estos últimos meses y celebrar que el Botánico vuelve a estar abierto para toda la ciudadanía. El Concello tiene preparadas visitas guiadas, charlas informativas, juegos para los más pequeños con una gincana y un concierto de la Banda de Música de Caldas de Reis.

El proyecto está basado en el concepto de museo abierto 24/7, accesible las 24 horas del día, y entre los principales hitos destacan la rehabilitación integral del parque, la creación de un Centro de Visitantes, la digitalización de la experiencia y un evento nocturno de videomapping en el Paseo dos Plátanos.

Recorrido por el parque / FdV

En la obra se retiraron especies invasoras y se plantaron 74 nuevos robles y ejemplares que estuvieron en el Botánico hace años. También se reformó el Parque deos Choróns, se renovó el mobiliario urbano, como bancos y farolas, y tiene previsto instalar una nueva estatua dedicada a Francisco Alcarraz, el diseñador del Botánico original en 1884.

Esta actuación incluye una nueva iluminación ornamental y la experiencia nocturna se va a completar con un espectáculo de videomapping en el Paseo dos Plátanos, en el que la luz, las copas de los árboles y el suelo crearán una atmósfera envolvente.

En el ámbito exterior, se instalaron varios puntos de información con códigos QR para conocer las especies singulares, la historia de Bien de Interés CCulturaly todos los recursos patrimoniales de este espacio emblemático.

El Centro de Visitantes afronta sus últimos remates para abrir en los próximos días. Ofrecerá una experiencia interpretativa e inmersiva que combina realidad aumentada e inteligencia artificial para descubrir e interpretar la historia, la naturaleza y la memoria viva del Botánico y de la Carballeira de Caldas.

Noticias relacionadas

El alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, subrayó que "la inauguración de esta obra simboliza una forma de gobernar porque es historia, patrimonio, pasado y futuro", mientras que el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, felicitó a las corporaciones municipales que fueron capaces de lograr estas inversiones de fondos Netx Generation EU.