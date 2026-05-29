La Audiencia de Pontevedra condena a 26 meses de cárcel a un hombre por vender cocaína en la ciudad

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos años y dos meses de cárcel a un hombre por vender droga en el portal de un edificio de la ciudad. Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la sala considera probado que el acusado vendió 0,814 gramos de cocaína a un comprador, en presencia de agentes de la Policía Local, quienes intervinieron la sustancia poco después de la transacción.

A pesar de que el sospechoso negó su implicación y alegó no recordar los hechos, el tribunal entiende que las pruebas presentadas, incluyendo las declaraciones de los agentes, son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

En el juicio, el acusado declaró, según refleja la sentencia, que "no se dedica al tráfico de estupefacientes, usa patinete siempre, reparte comida, es repartidor de comida, es de nacionalidad venezolana, tenía residencia legal en España, ahora está haciendo el papeleo, no es regular, tiene aquí a su madre, su abuela, su abuelo, su tío y su hermano; su hija, que depende de él, está en Venezuela. Declaró que consume cocaína los fines de semana, como para fiesta"

Se considera probado que "la venta fue presenciada por agentes de la policía local, que incautaron la droga en poder del comprador minutos después de que la adquiriera. La sustancia incautada tiene un valor en el mercado de 219,32 euros".

Noticias relacionadas

Además de la pena de prisión, los magistrados le imponen una multa de 120 euros, como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud de menor entidad. La sentencia es susceptible de recurso de apelación ante el TSXG.