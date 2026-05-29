Aprobadas las normas de uso de los espacios termales de San Xusto

El Concello de Cerdedo Cotobade ha aprobado la regulación de los espacios termales situados en dominio público municipal referido a los Baños de San Xusto. La nueva ordenanza establece condiciones de uso, normas de convivencia y recomendaciones sanitarias para garantizar la seguridad de las personas usuarias y la conservación de estas instalaciones. También se establecen sanciones en caso de incumplimiento por parte de los usuarios.

Además, se dio luz verde al proyecto de acondicionamiento de la estructura y envolvente del Pabellón Municipal de Tenorio, una actuación que movilizará una inversión total de 987.796,22 euros y que permitirá mejorar de forma integral una de las principales infraestructuras deportivas del municipio.