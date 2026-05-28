La UNED Pontevedra espera superar este año el récord de alumnos en sus cursos de verano

La UNED Pontevedra presentó este jueves, en su centro universitario de Monte Porreiro, la programación de los Cursos de Verano 2026, la más amplia de su historia. La nueva edición contará con 19 cursos distribuidos por diferentes municipios de la provincia y consolida al centro pontevedrés como uno de los referentes nacionales de esta iniciativa académica.

El acto contó con la participación de Víctor M. González Sánchez, director del Centro Asociado de Pontevedra y del Campus Noroeste de la UNED; Demetrio Gómez Xunqueira, concelleiro de Educación y Universidades del Concello de Pontevedra; Rafael Domínguez Artime, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Pontevedra, y Jesús de Andrés, vicerrector de Centros Asociados de la UNED.

La programación se desarrollará en Pontevedra, Vigo, Tui, Lalín, O Porriño, Ponteareas, Portas y el Centro Penitenciario de A Lama. Según destacó Víctor M. González, esta edición supone «la oferta más ambiciosa» impulsada hasta ahora por la UNED Pontevedra y refleja el compromiso de la institución con la formación pública, accesible y conectada con las necesidades del territorio. El director subrayó además que el centro aspira este año a situarse como el segundo de España en número de cursos y alumnado.

Los representantes institucionales coincidieron en destacar la importancia de la colaboración entre administraciones para hacer posible una programación de esta dimensión. Demetrio Gómez puso en valor la capacidad de Pontevedra para impulsar un proyecto universitario complejo y abierto a la ciudadanía, mientras que Rafael Domínguez reafirmó el apoyo de la Diputación a la UNED por su compromiso con la provincia y su garantía de calidad.

Por su parte, Jesús de Andrés resaltó el papel destacado de Pontevedra dentro de la red nacional de la UNED. Según explicó, la universidad ofertará este año 172 cursos en 33 centros y 60 localidades, con Pontevedra como uno de los centros más relevantes por número de alumnos y por la calidad de su equipo.

La oferta formativa abordará temas de actualidad social, educativa, tecnológica, política y cultural, con cursos sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, salud mental, geopolítica, igualdad, comunicación, derecho, arte o cambio climático. Entre las propuestas figuran títulos como «Aplicaciones de Inteligencia Artificial Generativa para la Empresa», «Tecnología y Ciberseguridad», «Cómo la IA amenaza a la salud mental: Hablemos desde el derecho y la educación» y «Comunicación del cambio climático en España».

Tras cerrar la pasada edición con cerca de 1.100 alumnos matriculados, la UNED Pontevedra espera superar esa cifra este verano gracias a una programación multidisciplinar y al mantenimiento del formato híbrido, que permitirá seguir los cursos de manera presencial, online en directo o en diferido.

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La matrícula permanecerá abierta durante las próximas semanas a través de la plataforma oficial de la UNED: https://www.uned.es/universidad/centros/pontevedra/cursos-y-actividades/cursos-de-verano.html