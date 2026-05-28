La tala de árboles de Santa Clara deberá terminar en un año como máximo

El Concello de Pontevedra aprobó este jueves la concesión de la licencia para la ejecución de nuevas intervenciones en el recinto conventual de Santa Clara. La autorización permitirá llevar a cabo, entre otras actuaciones, la tala controlada de árboles en la zona del bosque del antiguo convento.

La teniente de alcalde, Eva Vilaverde, dio cuenta de esta resolución y destacó la rapidez con la que el Concello tramitó el permiso. Según subrayó, la licencia se resolvió «con la máxima agilidad», algo que, aseguró, es habitual en los asuntos relacionados con Santa Clara, un espacio con el que el gobierno local mantiene «un compromiso claro por tratarse de un activo importante para la ciudad».

La autorización municipal establece un plazo de seis meses para el inicio de los trabajos. Además, permite una interrupción máxima de las obras de otros seis meses y fija en un año el plazo máximo para la finalización definitiva de la intervención.

La nueva licencia se enmarca en el proceso de recuperación del antiguo convento de Santa Clara, adquirido por el anterior gobierno bipartito de la Diputación de Pontevedra tras décadas de historia religiosa y patrimonial en el centro de la ciudad. El futuro del recinto se ha convertido desde entonces en uno de los grandes proyectos culturales y urbanísticos de Pontevedra, con la intención de transformar el antiguo conjunto conventual en un espacio de uso público vinculado al Museo de Pontevedra y a la actividad cultural de la provincia.

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Sin embargo, el proyecto también ha abierto un intenso debate político y patrimonial, especialmente en torno a las intervenciones previstas en la zona verde del recinto. La actuación sobre el bosque de Santa Clara ha generado preocupación en el grupo socialista de Pontevedra por el impacto que podría tener. El portavoz del PSOE local, Iván Puentes, sostiene que la tala prevista no responde a razones fitosanitarias, sino a una «decisión política» impulsada por el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez.