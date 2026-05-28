Patrimonio
La tala de árboles de Santa Clara deberá terminar en un año como máximo
El Concello de Pontevedra aprueba «con la máxima agilidad» la licencia para la corta controlada en el jardín del antiguo convento
El Concello de Pontevedra aprobó este jueves la concesión de la licencia para la ejecución de nuevas intervenciones en el recinto conventual de Santa Clara. La autorización permitirá llevar a cabo, entre otras actuaciones, la tala controlada de árboles en la zona del bosque del antiguo convento.
La teniente de alcalde, Eva Vilaverde, dio cuenta de esta resolución y destacó la rapidez con la que el Concello tramitó el permiso. Según subrayó, la licencia se resolvió «con la máxima agilidad», algo que, aseguró, es habitual en los asuntos relacionados con Santa Clara, un espacio con el que el gobierno local mantiene «un compromiso claro por tratarse de un activo importante para la ciudad».
La autorización municipal establece un plazo de seis meses para el inicio de los trabajos. Además, permite una interrupción máxima de las obras de otros seis meses y fija en un año el plazo máximo para la finalización definitiva de la intervención.
La nueva licencia se enmarca en el proceso de recuperación del antiguo convento de Santa Clara, adquirido por el anterior gobierno bipartito de la Diputación de Pontevedra tras décadas de historia religiosa y patrimonial en el centro de la ciudad. El futuro del recinto se ha convertido desde entonces en uno de los grandes proyectos culturales y urbanísticos de Pontevedra, con la intención de transformar el antiguo conjunto conventual en un espacio de uso público vinculado al Museo de Pontevedra y a la actividad cultural de la provincia.
Sin embargo, el proyecto también ha abierto un intenso debate político y patrimonial, especialmente en torno a las intervenciones previstas en la zona verde del recinto. La actuación sobre el bosque de Santa Clara ha generado preocupación en el grupo socialista de Pontevedra por el impacto que podría tener. El portavoz del PSOE local, Iván Puentes, sostiene que la tala prevista no responde a razones fitosanitarias, sino a una «decisión política» impulsada por el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez.
Inundaciones en la zona de Fernando Olmedo
Los técnicos del Concello de Pontevedra y de la Xunta de Galicia se reunirán este viernes para abordar las posibles soluciones por las inundaciones que provoca el río de Valdecorvos en el barrio de Fernando Olmedo cuando las lluvias intensas y la marea alta coinciden. Así lo confirmó la teniente de alcalde, Eva Vilaverde, que informó de que «a día de hoy, el Concello de Pontevedra no tiene conocimiento de lo que Augas de Galicia pretende hacer» en la zona para poner fin a las inundaciones que tanto afectan a los vecinos.
- Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
- La próxima apertura de seis supermercados en Pontevedra lanza una oferta de al menos 130 empleos
- Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años
- El Pontevedra se despide del playoff
- La víctima de Sanxenxo es el octavo peatón muerto este año en Pontevedra, un balance 'sin precedentes
- La Alameda de Pontevedra vibrará con el Incode Fest: música, diversidad y talento emergente
- La promoción inmobiliaria se intensifica en Sanxenxo: proyectan 21 viviendas frente a Punta Vicaño
- Tres detenidos en Pontevedra por un fraude masivo con vehículos industriales valorados en 1,5 millones