El PSOE pontevedrés apuesta por crear zonas de deporte al aire libre en Mollavao

El PSOE local de Pontevedra reunirá en una propuesta ante el Concello las demandas de la nueva Asociación Vecinal de Mollavao que preside Mateo González, tras realizar un recorrido por el barrio y "constatar los problemas de abandono y deterioro que arrastra en estos últimos años".

Con la humanización de la calle Rosalía de castro y el vial del "solar de los circos" en el horizonte, los socialistas insisten en que "en la concreción de los proyectos de humanización y urbanización previstos, se tengan muy en cuenta las demandas de los vecinos"

Uno de los puntos de atención es el situado bajo el puente de la AP-9, al lado de la Casa do Mar, una zona muy degradada. El PSOE creer que ese espacio "debe ser aprovechado. Además del estacionamiento que pretende crear el actual equipo de gobierno, hay que generar en esa zona nuevos espacios de ocio para la ciudadanía".

Tal y como apuntó, el portavoz socialista Iván Puentes, "el espacio comprendido entre la ría y la calle Rosalía de Castro debe estar destinado precisamente a esta finalidad de ocio, esparcimiento y deporte al aire libre, mientras que la zona entre Rosalía de Castro y la parte final del viaducto hacia el sur es la más acomodada para acoger el estacionamiento".

Otra de las cuestiones que se abordaron durante la reunión tuvo que ver con el diseño y las obras programadas para la reurbanización de Rosalía de Castro y de ese nuevo vial que, a través de la "parcela de los circos", derivará el tráfico hacia la ría desde la carretera vieja de Marín. "Ahí coincidimos con ellos en aprovechar esta actuación para efectuar diversas obras de mejora en las calles transversales la Rosalía de Castro, con cambios de sentido de circulación y la humanización y reurbanización de algunas de esas vías".

Uno de los puntos que los socialistas reclaman también está vinculado a las obras que la Xunta de Galicia ejecuta en la carretera vieja la Marín, qué, como afirmó Iván Puentes, "aún no están rematadas y ya sufrieron varias modificaciones por parte de la Administración autonómica". El PSOE reclama que se efectúen "varias modificaciones que nosotros entendemos totalmente apropiadas, entre ellas la de recuperar la ejecución de una zona de juegos infantiles y un parque biosaludable que estaban previstos delante de la gasolinera de Repsol, a los que se iban a destinar 70.000 euros y que fueron suprimidos por la Xunta".

"La Xunta parece que no los quiere ejecutar y lo que los vecinos proponen es que al menos se pueda reubicar en un espacio próximo a lo que sería la zona verde proyectada en el contorno de Malvar".

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Por último, Puentes incidió en la necesidad "de hablar con las empresas concesionarias del servicio de autobús para que continúen haciendo parada en los puntos en los que las hacían antes de que se iniciaran las obras y que, según denuncian los vecinos, a día de hoy se saltan en muchas ocasiones".