Lo paran por una infracción de tráfico y le pillan 40 gramos de cocaína en Sanxenxo

La Policía Local de Sanxenxo detuvo el pasado viernes a un vecino de la localidad, de 36 años de edad, tras ser interceptado en una céntrica calle por utilizar el teléfono móvil manualmente mientras conducía.

Durante la intervención, los agentes le incautaron tres paquetes que contenían 40 gramos de supuesta cocaína, una parte de ella en roca sin cortar. El investigado fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil para finalizar las diligencias correspondientes.

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El conductor, conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fue arrestado hace menos de dos meses por un delito contra la salud pública al incautársele dinero en efectivo y 9 gramos de cocaína. Este tipo de delitos contra la salud pública puede acarrear penas de prisión de tres a seis años.