El Museo de Pontevedra prepara la llegada de 'A derradeira lección do mestre', un hito para la institución

El Museo de Pontevedra se prepara para vivir uno de los capítulos más trascendentales de su historia reciente. El próximo 17 de junio desembarcará en la ciudad A derradeira lección do mestre, la obra cumbre y más simbólica de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. El lienzo, pintado en Buenos Aires en 1945 y custodiado desde 1979 por el Centro Galicia de la capital argentina, se exhibirá por primera vez en el edificio que lleva el nombre de su creador, en una estancia concebida para la intimidad que abrirá sus puertas al público del 25 de junio al 27 de septiembre.

La llegada de este óleo supone el regreso simbólico a su hogar espiritual de una pieza civil y política que retrata el asesinato de Alexandre Bóveda. Su exhibición coincide, además, con una triple encrucijada histórica: el 90 aniversario del Estatuto de Autonomía de 1936 —del que Bóveda fue redactor—, el inicio de la Guerra Civil y el fusilamiento del propio político galeguista.

La dirección del Museo de Pontevedra, liderada por Ángeles Tilve, trabaja contra reloj en el montaje de la sala. Se ha diseñado un espacio sobrio, despojado de elementos accesorios, donde la iluminación y la disposición de los materiales obliguen al visitante a fijar la mirada en el magisterio trágico del lienzo.

Para enriquecer el contexto en el que Castelao concibió la obra, el óleo no estará solo. El museo rodeará el cuadro con piezas clave de sus propios fondos: el dibujo original de la estampa número seis del álbum Galicia Mártir y su primera edición editada en Valencia en 1937; el manuscrito de Sempre en Galiza —cuya primera edición en 1944 fue financiada por el Centro Ourense, detonante de que Castelao pintase el cuadro como regalo para la entidad—; y una fotografía de gran carga histórica, conservada en Buenos Aires, que retrata la Diada dos Mártires Galegos de 1945. En esa imagen, el cuadro se muestra por primera vez junto al busto de Bóveda realizado por Domingo Maza, con Castelao y los principales nombres del exilio gallego como testigos.

El propósito institucional es que las salas no alberguen solo una muestra artística, sino un documento político y una profunda reflexión sobre la memoria y la violencia, proyectando la pintura como el gran icono de la identidad gallega contemporánea.

El próximo 8 de junio la obra saldrá de Buenos Aires bajo la supervisión directa del vicepresidente provincial, quien viajará a Argentina para coordinar el traslado y reforzar los vínculos con la emigración. Un representante del Centro Galicia acompañará a la pieza en su traslado en un avión de carga hasta Alemania. De ahí será trasportado por carretera hasta Madrid y Pontevedra

La operación para traer el cuadro ha exigido dos años de gestiones y diplomacia institucional. El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, inició las conversaciones informales con el presidente del Centro Galicia, José María Vila Alén, un diálogo que cristalizó cuando el dirigente de la diáspora viajó a Pontevedra para conocer las instalaciones del Museo. Finalmente, un viaje oficial de la Diputación al otro lado del Atlántico selló el convenio definitivo de cesión temporal.

El calendario está cerrado: el 8 de junio la obra saldrá de Buenos Aires bajo la supervisión directa del vicepresidente provincial, quien viajará a Argentina para coordinar el traslado y reforzar los vínculos con la emigración. Un representante del Centro Galicia acompañará a la pieza en su traslado en un avión de carga hasta Alemania. De ahí será trasportado por carretera hasta Madrid y Pontevedra, donde permanecerá cerrada en una sala para que se aclimate antes de la apertura de la exposición.

Tras su llegada al museo el día 17 y la apertura de la muestra el 25, el cuadro permanecerá tres meses en la ciudad antes de retornar a sus legítimos dueños en septiembre.

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Tanto la dirección del centro como la presidencia de la Diputación coinciden en que no se trata de una mudanza común, sino de un acto de justicia histórica. Castelao pintó este cuadro sabiendo que jamás regresaría a su tierra —falleció en el exilio cinco años después—, por lo que la llegada del óleo permite que sea su obra magna la que complete el viaje de retorno que al maestro le fue negado en vida.