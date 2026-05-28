Elecciones municipales 2027
Lores volverá a aspirar a la alcaldía para defender «una idea de ciudad»
El nacionalista presenta su candidatura prometiendo más inversiones en barrios y parroquias, porque «los próximos años son los de la gran cosecha»
Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra desde 1999, apeló este jueves a los vecinos de la Boa Vila a «seguir soñando» y a no ponerse límites para afrontar una nueva etapa de transformación del municipio. El candidato del BNG a revalidar la alcaldía en las elecciones municipales de 2027 defendió, durante el acto de presentación de su candidatura, que la ciudad «aún no ha tocado techo» y que los próximos años deben ser «los de la gran cosecha».
«Estoy aquí para defender una manera de entender la vida. Estoy aquí para defender una idea de ciudad. Estoy aquí para defender algo mucho más importante que un gobierno: el orgullo colectivo de un pueblo que aprendió a creer en sí mismo», dijo en el Auditorio Afundación, donde situó su candidatura como una garantía de estabilidad, experiencia y convicción para dar continuidad a un modelo urbano que, según subrayó, ha puesto a las personas en el centro. Así, recordó que Pontevedra fue capaz de rebelarse contra la resignación, el tráfico, el ruido y la contaminación para convertirse en una ciudad «más humana, más segura, más verde y más orgullosa de sí misma».
Insistió en que la transformación de Pontevedra no fue obra exclusiva de un alcalde ni de un gobierno, sino de una ciudadanía que confió en un proyecto colectivo. También rechazó el discurso de que Pontevedra sea una ciudad adecuada para vivir pero no para trabajar. Lo apoyó en que los datos demuestran un mayor dinamismo económico que en otras ciudades del entorno, con polígonos industriales prácticamente llenos, crecimiento turístico, comercio resistente, hostelería activa y más puestos de trabajo que pontevedreses ocupados en la propia ciudad.
Avanzó que la próxima etapa estará marcada por nuevos proyectos en barrios y espacios estratégicos como Mollavao, O Burgo, A Parda, Monte Porreiro, Corvaceiras, Valdecorvos, A Seca o San Amaro. También puso el foco en el rural, que definió como «futuro, identidad, paisaje y comunidad», y comprometió nuevas inversiones en saneamiento, movilidad, servicios y conectividad en las parroquias.
Durante su intervención, Lores también reclamó a otras administraciones mayor compromiso con Pontevedra. Criticó los retrasos del Gobierno central en infraestructuras como la circunvalación, el nudo de Bomberos, el paseo a Marín o el tren de proximidad, y acusó a la Diputación de atravesar el peor momento de colaboración institucional con la ciudad en décadas.
El acto contó también con la intervención de Eva Vilaverde y de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Lores cerró su discurso pidiendo a la ciudadanía confianza, ambición e ilusión para escribir un nuevo capítulo histórico y dar a Pontevedra otro gran impulso de cara al futuro.
Ana Pontón: «Pontevedra necesita cuatro años más»
Ana Pontón reivindicó en Pontevedra el liderazgo de Miguel Anxo Fernández Lores y defendió que la ciudad «precisa otros cuatro años más» del actual alcalde para seguir avanzando y demostrar que «no tiene techo». La portavoz nacional del BNG situó a lores al frente de un proyecto colectivo que, a su juicio, transformó Pontevedra poniendo a las personas en el centro.
Pontón destacó que la ciudad es hoy un referente internacional en movilidad, urbanismo y calidad de vida, gracias a un modelo municipal «de éxito» basado en la humanización del espacio público, la sostenibilidad, la recuperación de espacios naturales, el impulso al comercio local y una gestión eficiente de los recursos públicos.
«La ciudadanía va a dar ejemplo, una vez más, de su sabiduría renovando su confianza en el proyecto del BNG liderado por Lores», concluyó.
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