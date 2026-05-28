Lengua de signos para declarar a Hacienda en Pontevedra

La Organización de diversidad sensorial de Galicia, Xoga, colabora este año con la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Galicia en la organización de citas presenciales para hacer la declaración con intérprete, guía-intérprete o mediador comunicativo de lengua de signos, en el marco de la campaña de la renta 2025 que está en marcha.

La AEAT pondrá a disposición de personas sordas o con pérdida auditiva, usuarias de lengua de signos, un intérprete de este método de comunicación en su oficina de la calle María Victoria Moreno en Campolongo, en la ciudad de Pontevedra, y será Xoga la que se encargue de concertar las citas. Además, si fuera necesario, pondrá a disposición de la administración una guía-intérprete o un mediador comunicativo para atender a contribuyentes sordociegos y reforzaría con intérpretes de lengua de signos de la asociación si el volumen de la demanda lo requiere.

Las personas interesadas en usar este servicio pueden contactar con Xoga, por escrito o vídeo a través del WhatsApp 698 147917 o del correo info@organizacionxoga.org Deberán hacer constar su nombre y apellido, NIF y un teléfono de contacto.

El plazo para hacer la declaración del IRPF de manera presencial comienza el 1 de junio y se extenderá hasta que acabe campaña a final de mes. La atención para personas

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sordas, con pérdida auditiva o sordociegas, será los jueves, días 4, 11, 18 y 25 de junio, en horario de 8.30 la 13.30 horas y de 15.00 la 17.30 horas. De manera excepcional, y siempre por causa de fuerza mayor, se podría ajustar el horario a las necesidades del contribuyente con diversidad sensorial.