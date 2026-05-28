La FP gallega de la automoción se exhibe en Sanxenxo

La Praza do Mar de Sanxenxo acoge este jueves y el viernes el III Congreso de Mobilidade Sostible en Medios de Transporte organizado por el IES Vilalonga y CIFP Fontecarmoa. El alcalde, Telmo Martín, inauguró la cita junto a la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, y los directores de ambos centros educativos. En el foro participan 290 profesores y 280 alumnos de FP de Automoción de toda Galicia. “Os que estades estudando Formación Profesional sodes unha parte fundamental no desenvolvemento dun país. Facedes moita falta así aplicádevos ben, aproveitade este foro e aprendede moito”, dijo el alcalde.

A lo largo de estos dos días se abordan en bloques de mañana y de tarde, ponencias sobre la última tecnología en automoción con profesionales punteros en el Flash Charging y recarga ultra rápida, así como pruebas prácticas con la competición de Barreiros e-Motion FP, Sanxenxo Test Series Circuito Urbano en el recinto de la Praza do Mar. También habrá mesas sobre hidrógeno verde y el presente y futuro de la movilidad, así como averías en los Tesla o demostración de extinción de incendios con EXOdos COMPAC.

En la sala de exposición exterior se encuentra el proyecto del IES de Vilalonga ARDIA FP-Arco de Diagnose Automatizado de Vehículos. El sistema combina visión artificial de alta resolución, sensores de presión y micrófonos avanzados para detectar daños estructurales, mecánicos o de pintura. Además, gracias al uso de algoritmos de aprendizaje automático y el reconocimiento automático de matrículas, el arco optimiza los tiempos de estancia en el taller, mejorando la eficiencia operativa bajo el paradigma de la Industria 5.0.

En dos salas cedidas por el Real Club Náutico, los alumnos de último curso realizarán charlas con empresas del sector para analizar el perfil y necesidades de cada empresa con la vista puesta en un próximo contrato de trabajo.

La cita funciona como un espacio de encuentro e intercambio de conocimiento para el presente y el futuro del sector, un espacio idóneo para abordar los principales retos y avances relacionados con la la electrificación y la conducción autónoma.

Eugenia Pérez dijo que “estos desafíos se trabajan a diario en los centros de FP, especialmente en los que imparten ciclos de las familias profesionales de Transporte y Mantenimiento de Vehículos y de Fabricación Mecánica, a través de los proyectos de innovación que impulsamos desde la Xunta. En definitiva, el talento que se precisa para atender un sector en transformación como este está formándose en la FP”.

En este sentido, destacó el ánimo que el nuevo Plan Innova FP Galicia 26-30 va a dar “a la innovación e investigación aplicada en estas enseñanzas y, como consecuencia, al avance de este sector productivo, gracias a la intensa colaboración que la FP tiene con el tejido empresarial gallego”.

La directora xeral destacó, asimismo, el gran trabajo de estudiantes y docentes en la aplicación de los conocimientos prácticos técnicos a través del circuito de carreras Barreiros E-Motion FP, en el que diseñan en fabrican monoplazas eléctricos, aplicando competencias vinculadas a la automoción, electrónica, mecatrónica, robótica o fabricación mecánica.

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El programa del congreso, que finaliza este viernes, incluye actividades específicas para el profesorado y para el alumnado que abarcan desde ponencias especializadas en vehículos eléctricos y empleabilidad hasta demostraciones de proyectos de automoción desarrollados en centros gallegos de FP. Además, se celebran actividades paralelas como exposiciones de vehículos innovadores, de emergencias e institucionales o una muestra de herramientas y tecnología para talleres.