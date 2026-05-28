Las estudiantes de Belas Artes de Pontevedra exigen a la UVigo medidas reales contra los abusos sexuales

Las estudiantes de Belas Artes de Pontevedra elevaron este jueves la presión sobre la Universidade de Vigo para reclamar una respuesta efectiva frente a los abusos sexuales en el ámbito universitario. El alumnado denuncia que existen dos investigaciones abiertas en la facultad, pero sostiene que la institución no ha adoptado medidas suficientes ni ha reformado un protocolo que consideran ineficaz.

«Se hicieron públicas declaraciones de que hay dos investigaciones abiertas por abuso en nuestra facultad, pero realmente acciones, ninguna», señaló una portavoz estudiantil durante la movilización. El colectivo reclama una revisión profunda del protocolo de la UVigo frente a los abusos sexuales, al entender que obliga a las víctimas a repetir su relato y a revivir los hechos, mientras no se aplican medidas preventivas sobre los presuntos agresores.

Las alumnas defienden que la presunción de inocencia debe respetarse, pero subrayan que, ante denuncias de esta gravedad, la universidad puede adoptar medidas cautelares dentro de los límites legales. «Falta acompañamiento, que es algo que sí puede hacer la universidad», remarcaron.

Entre sus demandas figuran apoyo psicológico y jurídico, formación obligatoria, atención a la diversidad y una unidad de igualdad que anime a las víctimas a continuar los procedimientos, en lugar de desalentarlas. También reclaman asambleas en cada centro para detectar problemas y acompañar a quienes no se atrevan a denunciar.

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«No queremos pegatinas violetas por las facultades, queremos psicólogas, juristas y formaciones obligatorias», recoge el manifiesto. El alumnado insiste en que no aceptará «un solo abuso más» ni el silencio como respuesta.