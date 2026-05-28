Detenidas en Pontevedra dos mujeres de un grupo criminal dedicado a robos en domicilios en Galicia

Agentes de la Policía Nacional, en una operación coordinada entre varias brigadas de la comisaría provincial de Pontevedra, han detenido a dos mujeres que operaban en distintas localidades gallegas, imputándoles varios delitos de robo con fuerza en domicilios.

Desde hace unos meses, se venían produciendo en distintas localidades gallegas robos en viviendas, en uno de ellos en la ciudad de Vigo donde se apoderaron de multitud de joyas y dinero. Por estos hechos, distintos grupos de la comisaria de Pontevedra establecieron dispositivos de vigilancia para la detección de posibles grupos itinerantes en la zona.

Cuando la célula se desplazó a Pontevedra, fue sorprendida por el morador cuando intentaba entrar en una vivienda de la calle Benito Corbal, por lo que se activó inmediatamente un operativo que permitió localizar a las dos mujeres cuando trataban de huir de la ciudad.

Los agentes las localizaron en la Praza de Galicia, donde fueron interceptadas por los agentes. En el momento de su detención se les intervino entre sus pertenencias múltiples útiles para robar pisos, instrumentos de cerrajería profesional y láminas para efectuar aperturas de puertas por medio de «impresioning», dinero en efectivo y teléfonos móviles.

Los efectos sustraídos eran fundamentalmente dinero y joyas, de las que se desprendían poco tiempo después, entregándoselas a otro grupo, que colaboraba activamente en la operatividad delictiva, con el fin de no dejar indicios de su autoría e implicación en los robos.

Para ocultar o dificultar ser detectado en territorio nacional, otra parte del grupo criminal se encargaba de buscar alojamientos en distintas localidades, utilizando para ello documentación falsa.

La Policía Nacional destaca que se evidencia de este modo, el reparto de tareas, jerarquizado y la organización de estos grupos criminales, dentro y fuera del territorio nacional.

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Las dos detenidas pasaron a disposición judicial.