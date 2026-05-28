El cabecilla de la trama que robó vino de lujo en un restaurante de Poio está en prisión por tráfico de drogas

La Guardia Civil ha informado de que uno de los investigados por robar botellas de vino de alto valor robadas en el restaurante de Pepe Vieira en el Camiño da Serpe de Raxó, en Poio, considerado el líder principal de la trama y principal receptador de la organización, cumple prisión por delitos de tráfico de drogas.

Junto a él, el balance actual de la operación deja la detención de dos personas como presuntos autores materiales de un delito de robo, en concreto, dos exempleados del local. Además, aparte del líder, hay una segunda persona investigada, que es "de máxima confianza" del cabecilla.

La operación comenzó después de que la Guardia Civil de Pontevedra recibiese una denuncia por un robo de dinero y una importante cantidad de botellas de vino de lujo en un conocido restaurante.

En el marco de la operación, a mediados de mayo, se produjo la detención de los presuntos autores materiales de un delito de robo, que fue realizado "con alta profesionalidad".

De esta forma, en base al relato de la Guardia Civil, los extrabajadores usaron una llave falsa para acceder al inmueble y, además, tenían un conocimiento preciso de las claves de la alarma y cajas fuertes.

En la segunda fase de la investigación, los agentes identificaron al considerado líder de la trama y principal receptador de la organización, que actualmente está en prisión por delitos de tráfico de drogas.

En este punto, realizaron dos registros en la ciudad de Pontevedra y dos en Vigo, lo que permitió que los agentes interviniesen, en la bodega de un domicilio, la práctica totalidad de las botellas de vino sustraídas.

Las dos personas investigadas fueron trasladadas desde los centros penitenciarios en los que se encuentran para prestar declaración en calidad de investigados por delitos de receptación y pertenencia a organización criminal.

Por todo ello, la operación se salda, por el momento, con dos personas detenidas consideradas presuntas autoras materiales del robo y dos personas investigadas: una, considerada líder de la organización, y otra, una persona de máxima confianza del cabecilla

Ya el miércoles se supo que la Guardia Civil había recuperado buena parte de las botellas a través de cuatro nuevos registros, efectuados este miércoles: dos en Pontevedra y dos en Vigo. En la Boa Vila tuvieron lugar en la zona de San Mauro.

El robo se produjo en la madrugada del 18 de marzo, cuando se sustrajeron del establecimiento cerca de 10.000 euros y más de 50 botellas de vino exclusivas, de las que la mayoría son de la marca exclusiva Ketch. Accedieron al local con una llave falsa.

Posteriormente, la Guardia Civil de Cangas detuvo a dos hombres, de 19 y 24 años y vecinos de Pontevedra. Los agentes realizaron dos registros en los domicilios de los dos varones, donde recuperaron alguno de los objetos robados.

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Según ha podido saber FARO por otras fuentes, se trataría de dos exempleados de hostelería que conocían la existencia de estos vinos de alto valor, así como su ubicación. Además, todo apunta a que se trata de una trama con una banda con vínculos con el narcotráfico y una red de clientes para este tipo de artículos de lujo.