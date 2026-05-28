El «bosque das camelias» del albergue de peregrinos crece

El albergue público de peregrinos Virxe Peregrina de Pontevedra recibió este jueves 25 plantas de camelia por parte de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro. La entrega tuvo lugar con la presencia del diputado provincial Javier Tourís y la jefa del servicio de Areeiro, Pilar Vela.

Recibió tan apreciada entrega Tino Lores, presidente da Asociación Amigos do Camiño Portugués a Santiago. Las plantas serán ubicadas en el denominado «bosque das camelias» del albergue, situado en sus jardines.

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El encuentro también sirvió para hablar de futuros proyectos e iniciativas.