Dos bajos comerciales vacíos en Pontevedra se convertirán en tres viviendas públicas
La Xunta licita las obras en Valdecorvos y dos de los pisos serán para menores de 36 años
R. P.
La Xunta licita las obras para convertir bajos comerciales vacíos de Valdecorvos en tres nuevas viviendas públicas en Pontevedra. Dos de ellas se reservan en régimen de compra para menores de 36 años.
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, informó de estas actuaciones, con una inversión de casi 352.000 euros, financiada íntegramente con fondos autonómicos.
Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 8 de julio y Allegue señaló que se prevé poder comenzar las obras este mismo año.
Explicó que los tres hogares obtenidos de estos locales se ofertarán en régimen de venta y precisó que dos de esas viviendas se reservan a personas menores de 36 años. Para esto, como es habitual, se realizará un sorteo entre los inscritos en el Registro de Demandantes en Pontevedra.
El bajo del bloque 1 se acondicionará para dos viviendas, cada una con dos dormitorios, una de ellas adaptada para su uso por personas con movilidad reducida. Poer su parte, el bajo del bloque 3 se transformará en una vivienda de dos dormitorios y un local.
La conselleira recordó que actuaciones como las presentadas este jueves son posibles gracias a la modificación normativa activada por la Xunta para facilitar la conversión de bajos y entresuelos en desuso en viviendas, sin necesidad de cambiar el planeamiento.
Recordó que esta iniciativa, en vigor desde el 1 de enero de 2025, también permitió lanzar en Ourense la Oferta Pública de Adquisición de locales, para transformarlos en viviendas. Además en Narón la Xunta también va a convertir en 14 viviendas públicas una planta de un edificio cuyos espacios para oficinas quedaron vacíos.
- Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
- La próxima apertura de seis supermercados en Pontevedra lanza una oferta de al menos 130 empleos
- Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años
- El Pontevedra se despide del playoff
- La víctima de Sanxenxo es el octavo peatón muerto este año en Pontevedra, un balance 'sin precedentes
- La Alameda de Pontevedra vibrará con el Incode Fest: música, diversidad y talento emergente
- La promoción inmobiliaria se intensifica en Sanxenxo: proyectan 21 viviendas frente a Punta Vicaño
- «Sí, estamos enfermando más del aparato digestivo; hay un aumento real»