Alumnos de 4º de ESO aprenden cómo funciona la justicia con un juicio simulado sobre violencia de género

Un caso ficticio de acoso, lesiones y difusión de imágenes íntimas sirvió este jueves para que alumnos de 4.º de ESO del IES Sánchez Cantón de Pontevedra conocieran desde dentro el funcionamiento de un juicio. La actividad, celebrada finalmente en la sala de visitas n.º 2 de los Juzgados de A Parda, convirtió al alumnado en protagonista de una vista simulada vinculada a la violencia de género entre adolescentes.

El supuesto recreaba la denuncia de una joven contra su expareja, a la que atribuía mensajes abusivos, amenazas, la publicación de vídeos íntimos y una agresión. La alumna que interpretó a la víctima explicó su papel con naturalidad: «He recibido tanto mensajes abusivos como publicaciones de vídeos íntimos míos de mi expareja y vengo a denunciarlo también por un tortazo». Su personaje, añadió, rompía una relación con un joven celoso que «no ha sabido superarlo» y que, en lugar de parar, «ha empeorado la situación».

La experiencia permitió a los estudiantes familiarizarse con figuras como el juez, el fiscal, la defensa, la víctima, el acusado o los testigos. «Antes no tenía mucha idea, no sabía casi del tema, pero desde que nos propusieron esta idea nos hablaron del tema, vinimos anteriormente a otro juicio y estuvimos practicando en clase varios días», señaló una de las participantes sobre la preparación.

El acusado testificando en le juicio simulado en los Juzgados de A Parda. / H.D.

El alumno que asumió el papel de acusado defendió en la simulación que no había agredido a su expareja y que los mensajes enviados eran «entre colegas». También sostuvo, dentro del personaje, que las imágenes difundidas eran de su propiedad. Reconoció, no obstante, que se trataba de «un papel difícil» y valoró la actividad como «muy interesante» para aprender «cómo funciona la justicia desde dentro».

La profesora de Historia del centro Cristina González subrayó el valor educativo de sacar el aprendizaje fuera del aula. «Creo que es importante que el alumnado conozca directamente el funcionamiento de la justicia, que tenga criterio propio y que no hable siempre por lo que nos dicen o por lo que escucha», explicó. La docente destacó también la implicación del alumnado, que ensayó durante varias jornadas y recibió nociones básicas de terminología jurídica.

Profesionales judiciales acompañaron al alumnado en una actividad del programa Educar en Justicia. / H.D.

Para el fiscal Ángel Arjona, de la Fiscalía Provincial de Pontevedra, el objetivo principal es que los jóvenes comprendan que en un juzgado «se aplica la ley». Según recalcó, las decisiones no dependen de «los gustos o apetencias» de una persona, sino de «lo que dice y dispone la ley», base del Estado de derecho.

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El magistrado que dirigió la actividad incidió en la importancia de que la ciudadanía conozca mejor la labor judicial. «Aunque en la televisión, en el periódico o en los rumores de la ciudad se diga que una persona es culpable de un delito, eso no es así hasta que es condenada», recordó. Sobre la violencia de género, advirtió de que es una problemática actual que también afecta a menores y que la prevención empieza por la educación: «Cuanto más sepamos, más posibilidades hay de que no ocurran esas cosas», concluyó despidiendo la actividad fomrativa.