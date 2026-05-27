Vilalonga como plató en "Sanxenxo de Cine"

"Sanxenxo de Cine" regresa este jueves al Auditorio con la película "Así chegou a noite", una película rodada en la zona de A Telleira en Vilalonga. El concejal de Cultura y Eventos, Xoán Manuel Pérez, y Daniel Froiz, productor cinematográfico, presentaron este martes la segunda edición de la muestra de cine. "Apostamos un ano máis por Sanxenxo de Cine, unha proposta que nos permite achegar longametraxes de calidade ao municipio a un prezo asequible", dijo Pérez. El precio de la entrada por filme será de 3,75 euros y se pueden adquirir online en Ataquilla o el propio día en el Auditorio.

El ciclo se ofrece en el salón de actos del Emilia Pardo Bazán con cuatro nuevas propuestas: "Así chegou a noite", "Tres Adioses", "Valor Sentimental" y "Las líneas discontinuas". “Esta segunda edición contamos con películas moi especiais que dialogan moi ben entre sí e volvemos a apostar polos coloquios tras as películas”, apuntó Froiz.

El primer filme, rodado y ambientado en Vilalonga en la zona de A Telleira, "Así chegou a noite", dirigida por Ángel Santos, se proyectará el jueves 28 de mayo, a las 21.00 horas. En ella se aborda la historia de un escultor que establece su taller en una apartada zona rural de la costa gallega. Poco a poco irá aislándose de su entorno, cortando todo contacto con amigos y familiares. Cuando una antigua amante acuda a su encuentro provocará la reflexión del escultor sobre su deseo de aislamiento y la necesidad de una nueva huida. Tras la película habrá una charla coloquio con el director, Ángel Santos, y actores de la película.

"Tres adioses", de Isabel Coixet, se proyectará el viernes 29 de mayo, a las 21.00 horas. El filme aborda la separación de Marta (Alba Rohrwacher) y Antonio (Elio Germano). Él, un chef prometedor, se refugia en sus fogones; ella, en su silencio, empieza a notar algo más que tristeza: ha perdido el apetito… y no solo por desamor. Cuando descubre que detrás hay un problema de salud, todo da un giro inesperado: La comida sabe mejor, la música le llega como nunca y el deseo despierta sus ganas de vivir sin miedo.

"Valor sentimental" de Joaquim Trier se emitirá el sábado 30 de mayo, a las 21.00 horas. En ella Nora, una actriz de teatro consolidada, se reencuentra con su padre, un director de cine que intenta regresar con una película inspirada en la historia de su propia familia. El proyecto reabre viejas heridas y obliga a padre e hija a enfrentarse a los recuerdos, los silencios y los afectos que nunca supieron cómo expresar.

Noticias relacionadas

La película "Las líneas discontinuas", de Anxo Fazáns, se proyectará el domingo 31 de mayo, a las 21.00 horas. En ella se cuenta la historia de Bea, una mujer de 50 años que se está separando de su marido. El día en el que tiene que abandonar el hogar en el que ha vivido los últimos veinte años llega a su casa y se encuentra todo patas arriba y a uno de los ladrones dormido en su cama. Denís es un chico trans de 28 años que, a pesar de haber estudiado una carrera, lucha con la precariedad laboral y la falta de oportunidades. Después de pasar tres días juntos, cada uno deberá continuar su camino