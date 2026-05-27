Tartas, pulseras y solidaridad en A Ferrería: el mercado escolar que llenó Pontevedra de jóvenes emprendedores

Tartas de queso, galletas, gominolas, pulseras, infusiones, velas, plantas o bolsas de tela llenaron este miércoles la Praza da Ferrería de Pontevedra en una mañana de mercado protagonizada por estudiantes de Secundaria y Educación Especial de distintos puntos de la provincia. Más de 300 alumnos y profesores participaron en la venta de los productos creados o comercializados a través de cooperativas escolares, dentro del programa provincial DepoEmprende.

La cita reunió a once centros educativos de Pontevedra, O Porriño, Redondela, Vigo y Vilagarcía de Arousa. En total, el alumnado puso en marcha 34 cooperativas durante el curso 2025/2026, con las que aprendieron a organizarse, fijar precios, atender al público y decidir el destino de parte de los beneficios. Una parte de lo recaudado se donará a ONG o acciones sociales elegidas por los propios estudiantes.

Los estudiantes pusieron a la venta productos elaborados o comercializados por sus cooperativas. / Rafa Vázquez

En algunos puestos, además, el dinero servirá para ayudar a financiar viajes de fin de curso. Es el caso de varios alumnos que explicaban que habían buscado productos «que estuvieran bien de precio para todos» y que parte de lo obtenido iría destinado a su excursión a Barcelona del próximo mes. En otros casos, la causa solidaria pesaba más. Un grupo del IES Valle Inclán de Pontevedra contaba que había decidido colaborar con una pequeña asociación de ayuda a un niño con la enfermedad de Alexander. «Al ser una asociación tan pequeña, donamos más porque no recibe tanto», explicaban.

La variedad de productos fue uno de los atractivos de la jornada. En los puestos del mercado escolar en A Ferrería se pudieron comprar desde bisutería artesanal, marcapáginas, libretas o camisetas hasta chocolates, dulces, plantas, tazas o infusiones ecológicas de una marca gallega. «La gente se anima, aunque depende; busca más algo como comida», comentaban unas alumnas desde su puesto.

El mercado tenía fines solidarios y para financiar viajes de fin de curso / Rafa Vázquez

Entre los centros participantes estuvieron el CEE de Pontevedra, ACEESCA de O Porriño, el CEE de Vilagarcía de Arousa, los IES Valle Inclán y Luis Seoane de Pontevedra, el IES Pino Manso de O Porriño, el IES Illa de San Simón de Redondela y cuatro centros de Vigo: IES Coruxo, CPR Plurilingüe María Inmaculada, CPR Mariano y CPR Andersen.

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La jornada cerró así un curso de trabajo en el que los estudiantes trasladaron a la calle lo aprendido en el aula, como crear una cooperativa desde cero, vender un producto real y decidir, entre todos, qué parte de ese esfuerzo se convierte en ayuda para otros.