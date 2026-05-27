Relojes que aún no marcan las horas

Algunas de estas piezas acumulan décadas asomándose a la calle cada día pero, quizás por ello, su funcionamiento en cualquier cosa menos exacto. Es el caso del reloj que preside la fachada principal de la Casa Consistorial de la plaza de España. Después de la rehabilitación del edificio, a finales de 2024, quedaba poner la guinda con la reparación de ese mecanismo.

Hace más de un mes el Concello se puso manos a la obra y emprendió los trabajos para que ese reloj volviera a marcar las horas. Se trataba de realizar un ajuste que requiere una maquinaria de contrapesos después de haber permanecido parada durante tanto tiempo.

Reloj de la Casa Consistorial / Gustavo Santos

En cuestión de días volverá a funcionar. Fuentes municipales señalaban ayer que la maquinaria ya estaba arreglada si bien se trabajada en algunos ajustes « para evitar atrasos en la hora». Se trata de un trabajo minucioso, de varios días, ya que el comportamiento del reloj debe observarse y corregirse progresivamente. En este tipo de mecanismos, el equilibrio de los pesos resulta fundamental para garantizar que marque correctamente la hora y que no llegue a detenerse.

Pieza del Santuario de la Peregrina, rodeada de andamios / Gustavo Santos

Otro reloj muy reconocido en a ciudad, porque suena cada media hora con las campanadas, per sus agujas no se mueven, es el del santuario de la Peregrina. Con el templo rodeado de andamios desde hace nueve meses para acometer su rehabilitación integral, la Cofradía de la Divina Peregrina entendió que era el mejor momento para dar vida de nuevo al mecanismo de su pináculo. Ya se contactó con un experto que certificó el mal estado general del reloj, pero cuya reparación es viable. Eso sí, habrá que desmontarlo para su traslado a un taller especializado.

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Su reparación sería la culminación de un plan de mejora del santuario que se encuentra en su recta final y que lucirá su mejor cara en las próximas fiestas de la Peregrina de agosto.