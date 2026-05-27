Recuperadas casi la totalidad de las botellas de vino robadas a Pepe Vieira

La Guardia Civil ha recuperado buena parte de las botellas de vino de alto valor que habían sido robadas en el restaurante de Pepe Vieira en el Camiño da Serpe de Raxó, Poio, a través de cuatro nuevos registros, efectuados este miércoles: dos en Pontevedra y dos en Vigo. En la Boa Vila tuvieron lugar en la zona de San Mauro.

Las actuaciones se llevaron a cabo de mañana y en consecuencia, según informa el Instituto Armado, dos personas están siendo investigadas como presuntos autores de un delito de receptación, que sucede cuando existe ocultación o encubrimiento de los efectos de otro delito.

De este modo, y dado a que hace unos días ya se habían encontrado algunas de las botellas por parte de los agentes, se considera que «la práctica totalidad de estas» han sido recuperadas.

Hay que recordar que el robo se produjo en la madrugada del 18 de marzo, cuando se sustrajeron del establecimiento cerca de 1o.000 euros y más de 50 botellas de vino exclusivas, de las que la mayoría son de la marca exclusiva KETCH. Accedieron al local con una llave falsa.

Posteriormente, la Guardia Civil de Cangas detuvo a dos hombres, de 19 y 24 años y vecinos de Pontevedra. Los agentes realizaron dos registros en los domicilios de los dos varones, donde recuperaron alguno de los objetos robados.

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Según ha podido saber FARO por otras fuentes, se trataría de dos exempleados de hostelería que conocían la existencia de estos vinos de alto valor, así como su ubicación. Además, todo apunta a que se trata de una trama con una banda con vínculos con el narcotráfico y una red de clientes para este tipo de artículos de lujo.