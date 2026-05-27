Raúl Santamaría, único candidato a presidir Novas Xeracións en Pontevedra

Raúl Santamaría González será el único aspirante oficial a presidir Novas Xeracións en la provincia de Pontevedra. El diputado autonómico, concejal en Vilagarcía y actual presidente local de la organización juvenil del PP en la capital arousana ha superado los requisitos de militancia, estatutarios y de avales para concurrir al décimo Congreso Provincial de NNXX, previsto para el viernes 12 de junio.

La candidatura fue proclamada válida este miércoles, 27 de mayo, por el Comité Organizador del Congreso, que constató que Santamaría había triplicado el mínimo de avales exigido. La decisión despeja el camino para el relevo de Ana Cristina Pérez Cabaleiro, concejala en Salceda de Caselas, que deja la presidencia provincial tras casi ocho años al frente de la organización al haber alcanzado el límite de edad establecido.

El proceso interno entra ahora en una nueva fase. Entre el viernes 29 de mayo y el 9 de junio se abrirá la campaña electoral, un periodo en el que Santamaría deberá presentar su proyecto político y organizativo a la militancia de la provincia, además de dar a conocer los nombres que integrarán su equipo directivo. El congreso provincial cerrará el calendario tres días después, el 12 de junio.

El Comité Organizador del Congreso está presidido por la pontevedresa Seila Varela y cuenta también con Carlos Antonio Briceño Gil, Sara Martínez Salgado, Sergio Quinteiro Varela y Alba Martínez Guerreiro. El órgano recibió el lunes por la noche el registro de la candidatura de Santamaría y este miércoles revisó la documentación antes de proclamarla oficialmente válida.

Raúl Santamaría, nacido en Vilagarcía en 1998, tiene 27 años, es licenciado en Educación Primaria y ejerce como profesor. Su trayectoria en Novas Xeracións comenzó a consolidarse en 2016, cuando asumió la presidencia local en Vilagarcía. En 2022 dio el salto a la corporación municipal como concejal y, desde el inicio de la actual legislatura autonómica en 2024, ocupa también un escaño en el Parlamento de Galicia.

Noticias relacionadas

Además de su actividad política, Santamaría ha mantenido vinculación con el tejido juvenil a través de la asociación Arousa Moza. Su nombre también ganó proyección pública por su participación con Mozos de Arousa en el concurso televisivo «Reacción en cadena».