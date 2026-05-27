Pontevedra se consolida como epicentro mundial del cómic

Pontevedra se convertirá del 25 al 28 de junio en el epicentro mundial del cómic con una nueva edición del festival BDra Gráfica, que este año refuerza su dimensión internacional con cinco grandes exposiciones, cerca de 30 autores invitados, actividades profesionales y la emisión en directo del programa «Territorio 9» de Radio 3.

La programación fue presentada por el concelleiro de Festas e Cultura, Demetrio Gómez, y el director del festival, Kiko da Silva. Gómez destacó el «salto cualitativo» de una cita que nació como un festival «pequeño y de autor» y que hoy se sitúa «a nivel mundial». El edil subrayó también el ecosistema cultural que ha hecho posible este crecimiento, con la presencia en Pontevedra de la primera escuela de banda diseñada del país, librerías especializadas y una ciudadanía implicada con el proyecto.

El cartel de esta edición es obra del gallego Das Pastoras, ilustrador de trayectoria internacional que ha trabajado para editoriales europeas y estadounidenses como Marvel o DC. Precisamente, el autor será uno de los grandes protagonistas del festival con una exposición en la Fundación Manuel Moldes, donde se reunirán cerca de 60 originales de gran formato.

La gran apuesta de BDra Gráfica serán las cinco muestras repartidas por diferentes espacios de la ciudad. La Casa das Campás acogerá la obra de Kim, Premio Nacional de Cómic y conocido por su trabajo en El Jueves y en la novela gráfica histórica. El Liceo Casino exhibirá «A vida toda», de Ángel de la Calle, Jordi Pérez y Ana Ruiz, centrada en la dictadura argentina. Por su parte, el Pazo da Cultura reunirá dos exposiciones internacionales: una dedicada a los originales a pincel de Homs y otra, en exclusiva, titulada «A balada de Hugo Pratt», comisariada por Paco Linares Micó y centrada en el imaginario de aventuras del creador de Corto Maltés.

Kiko da Silva explicó que el objetivo del festival sigue siendo ofrecer una programación «pensada para la gente y para los lectores», capaz de atraer turismo cultural a Pontevedra desde distintos puntos de España. La tradicional carpa de A Ferrería volverá a ser uno de los espacios centrales, con 14 casetas y el característico Obélix hinchable presidiendo el recinto.

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El viernes, la carpa acogerá la emisión en directo de «Territorio 9», el programa especializado de Radio 3, que se desplazará desde Madrid para dedicar un especial al festival. La programación se completará con tres sesiones de cine.