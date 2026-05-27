Pontevedra se adelanta al verano y supera los 30 grados

Para los amantes de la playa estos días están siendo ideales. Para los que no soportan el calor, más bien duros. Según informa Meteogalicia, este miércoles se superó la barrera de los 30 grados centímetros, con una temperatura máxima de 31. Fue una imagen más propia de pleno julio que de finales de mayo: terrazas llenas, sombras muy buscadas y mucho movimiento en las calles a última hora de la tarde.

El calor fue el gran protagonista de una jornada en la que MeteoGalicia ya situaba a Pontevedra entre las ciudades gallegas con temperaturas más altas, con una previsión de máxima de hasta 32 grados, aunque, afortunadamente, muy lejos de los 38 de Ourense. El ambiente seco y soleado animó a muchos vecinos a recuperar ropa ligera, gafas de sol y planes al aire libre.

Un grupo de turistas se protege del sol con gorros en el centro de Pontevedra. / RAFA VAZQUEZ

Para este jueves, la situación seguirá en clave veraniega. MeteoGalicia mantiene una previsión de tiempo estable, con baja probabilidad de lluvia y temperaturas todavía altas, aunque con tendencia a moderarse respecto a los valores más intensos de este miércoles. Se prevé una máxima de 27 grados.

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La ciudad encara así una recta final de mayo marcada por el calor, en una semana en la que Pontevedra parece haber dejado atrás la primavera para asomarse, casi sin transición, al verano.