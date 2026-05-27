Poio se queda sin pediatras en sus centros de salud

Poio se queda sin pediatras en activo en sus centros de salud, una situación que deja al municipio sin un servicio básico para numerosas familias, según denuncia el BNG. La falta de profesionales de Pediatría obliga a desplazarse al servicio de Urgencias del Hospital Provincial de Pontevedra, asumir demoras o recibir una atención insuficiente.

La portavoz nacionalista, Marga Caldas, advirtió en el último pleno municipal de la gravedad de la situación y preguntó al alcalde, Ángel Moldes, si el gobierno local realizó algún movimiento ante el Sergas para exigir soluciones urgentes. Para el Bloque, la respuesta del ejecutivo municipal evidencia «una actitud pasiva ante el deterioro de la sanidad pública en Poio».

«Es inadmisible que un concello como Poio quede sin pediatras mientras el alcalde permanece callado y sin reclamar nada», criticó Caldas, que acusó a Moldes de «ponerse de perfil» para no incomodar al PP de la Xunta. La portavoz sostuvo que el regidor «prefiere defender los intereses de su partido antes que los derechos de la vecindad de Poio».

El BNG enmarca la situación en un deterioro progresivo de la Atención Primaria en Poio, con cierres, restricciones horarias, demoras en las citas y falta de cobertura de vacantes. También lamenta el «abandono de la Mesa de defensa de la sanidad», que en el anterior mandato servía para coordinar reclamaciones vecinales.

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La formación reclama al Concello que exija de inmediato la cobertura de las plazas de Pediatría en Poio y más recursos para garantizar una Atención Primaria pública y de calidad. Además, vincula el problema con la paralización del futuro centro de salud previsto en A Canteira.