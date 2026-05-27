La plantilla de la basura de Poio amenaza con una huelga este verano por la falta de acuerdo salarial

La recogida de basura en Poio puede verse abocada a una huelga este verano si no se desbloquea la negociación salarial de la plantilla de Valoriza, concesionaria del servicio. Los trabajadores, quince en total, denuncian años de sueldos bajos, falta de respuesta de la empresa y una carga de trabajo que aumenta especialmente en temporada turística.

La representación sindical sostiene que la propuesta trasladada a la empresa es «realista» y se limita a actualizar los salarios con el IPC de 2024 y 2025. «No estamos pidiendo un aumento de 300 euros mensuales, sino que puedan llegar a fin de mes con un poco de solvencia», señalan.

El malestar se arrastra desde hace años. Según los trabajadores, entre 2014 y 2024 el salario base de un conductor pasó de 1.049 a 1.069 euros, apenas 20 euros más, mientras que el de un peón subió de 920 a 961 euros. «El único incremento salarial que tuvieron en diez años llegó cuando se amenazó con la huelga», recuerdan.

La plantilla critica además que los refuerzos estivales sean insuficientes para un municipio con fuerte presión turística. «Los ciudadanos protestan a los trabajadores porque la basura no se recoge», explican.

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El colectivo no descarta movilizaciones la próxima semana y advierte de que la huelga en verano está sobre la mesa. También reclama la implicación del Concello: «No es culpable, pero sí responsable, porque paga el servicio y debe exigir que la empresa cumpla».