Nueve detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en Sanxenxo, Poio y Vilaboa

Nueve personas han sido detenidas este miércoles en el marco de una operación contra el tráfico de drogas que la Guardia Civil mantiene abierta y que ha incluido siete registros en los municipios pontevedreses de Sanxenxo, Poio y Vilaboa.

Fuentes de la investigación han confirmado que este operativo está relacionado con la distribución de droga. Entre las propiedades registradas se encuentran viviendas particulares y establecimientos comerciales, entre ellos un restaurante de Lourido, en Poio, en donde trabajaba uno de los detenidos.

Por el momento, no ha trascendido si se han realizado incautaciones de droga.

El operativo continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones y registros.

Todas las actuaciones realizadas en el transcurso de este operativo policial, dirigido por un juzgado de Pontevedra, se encuentran bajo secreto de sumario.

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Los detenidos pasarán a disposición judicial en los próximos días.