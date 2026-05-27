Nueve detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en Sanxenxo, Poio y Vilaboa
Entre las propiedades registradas se encuentran viviendas particulares y establecimientos comerciales, entre ellos un restaurante de Lourido
Nueve personas han sido detenidas este miércoles en el marco de una operación contra el tráfico de drogas que la Guardia Civil mantiene abierta y que ha incluido siete registros en los municipios pontevedreses de Sanxenxo, Poio y Vilaboa.
Fuentes de la investigación han confirmado que este operativo está relacionado con la distribución de droga. Entre las propiedades registradas se encuentran viviendas particulares y establecimientos comerciales, entre ellos un restaurante de Lourido, en Poio, en donde trabajaba uno de los detenidos.
Por el momento, no ha trascendido si se han realizado incautaciones de droga.
El operativo continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones y registros.
Todas las actuaciones realizadas en el transcurso de este operativo policial, dirigido por un juzgado de Pontevedra, se encuentran bajo secreto de sumario.
Los detenidos pasarán a disposición judicial en los próximos días.
- Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
- La próxima apertura de seis supermercados en Pontevedra lanza una oferta de al menos 130 empleos
- Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años
- El Pontevedra se despide del playoff
- La víctima de Sanxenxo es el octavo peatón muerto este año en Pontevedra, un balance 'sin precedentes
- La Alameda de Pontevedra vibrará con el Incode Fest: música, diversidad y talento emergente
- La promoción inmobiliaria se intensifica en Sanxenxo: proyectan 21 viviendas frente a Punta Vicaño
- «Sí, estamos enfermando más del aparato digestivo; hay un aumento real»