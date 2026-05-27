Sostenibilidad
Las nuevas luminarias LED de la ciudad tendrán una vida útil de 25 años
La renovación de 2.300 puntos de luz permitirá reducir el consumo eléctrico un 70%
Pontevedra ha iniciado la renovación de 2.300 puntos de luz en la zona norte del centro urbano, una actuación que permitirá sustituir las antiguas luminarias de sodio, halógenas y otras tecnologías de descarga por sistemas LED de última generación. El proyecto, financiado por la Diputación a través de un convenio con el Concello, cuenta con una inversión de 2,3 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses.
La intervención, adjudicada a Setga, afectará a zonas como Cruz Vermella, San Antoniño, Benito Corbal, A Eiriña, A Parda, O Castañal, Eduardo Pondal y el entorno del nudo de O Pino. Además del cambio de luminarias, se renovarán cuadros de mando, cableado deteriorado y se realizarán trabajos de limpieza y repintado de báculos.
El presidente de Setga, Ángel González Calvo, destacó que las nuevas luminarias tendrán una vida útil estimada de 100.000 horas, lo que equivale a unos 25 años de funcionamiento, frente a los cambios de lámparas que antes debían realizarse cada tres años. También subrayó la mejora en la calidad de la luz y la reducción de la contaminación lumínica.
El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, señaló que, con esta actuación, más del 80% del alumbrado público municipal quedará ya adaptado a tecnología LED. Finalizada esta actuación, quedarán pendientes algunas zonas de parroquias como Tomeza y Salcedo, además de parte de la iluminación artística del centro histórico.
El proyecto permitirá reducir el consumo eléctrico en más de un 70%, evitar 651 toneladas de CO₂ al año y avanzar hacia una ciudad más eficiente y sostenible, según se destacó.
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