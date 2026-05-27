Las nuevas luminarias LED de la ciudad tendrán una vida útil de 25 años

Pontevedra ha iniciado la renovación de 2.300 puntos de luz en la zona norte del centro urbano, una actuación que permitirá sustituir las antiguas luminarias de sodio, halógenas y otras tecnologías de descarga por sistemas LED de última generación. El proyecto, financiado por la Diputación a través de un convenio con el Concello, cuenta con una inversión de 2,3 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La intervención, adjudicada a Setga, afectará a zonas como Cruz Vermella, San Antoniño, Benito Corbal, A Eiriña, A Parda, O Castañal, Eduardo Pondal y el entorno del nudo de O Pino. Además del cambio de luminarias, se renovarán cuadros de mando, cableado deteriorado y se realizarán trabajos de limpieza y repintado de báculos.

El presidente de Setga, Ángel González Calvo, destacó que las nuevas luminarias tendrán una vida útil estimada de 100.000 horas, lo que equivale a unos 25 años de funcionamiento, frente a los cambios de lámparas que antes debían realizarse cada tres años. También subrayó la mejora en la calidad de la luz y la reducción de la contaminación lumínica.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, señaló que, con esta actuación, más del 80% del alumbrado público municipal quedará ya adaptado a tecnología LED. Finalizada esta actuación, quedarán pendientes algunas zonas de parroquias como Tomeza y Salcedo, además de parte de la iluminación artística del centro histórico.

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El proyecto permitirá reducir el consumo eléctrico en más de un 70%, evitar 651 toneladas de CO₂ al año y avanzar hacia una ciudad más eficiente y sostenible, según se destacó.