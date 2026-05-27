La mejora del Lameira: eliminado el colector del cauce y la senda, para junio

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, y la concejala de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, mantuvieron ayeruna reunión de seguemento de las obras de renovación del colector y recuperación medioambiental del río Lameira junto con los técnicos municipales, los responsables de la ejecución de la obra y representantes de Augas de Galicia.

Durante el encuentro se destacó el "importante avance de los trabajos ejecutados hasta el momento en una actuación estratégica para el avance ambiental y urbano de este entorno de Marín", según destaca el gobierno local, si bien el proyecto ya acumula un notable retraso sobre los plazos iniciales.

Entre las actuaciones ya realizadas se infdica que ya está totalmente retirado el antiguo colector del cauce del río y está en funcionamiento el nuevo, con todas las canalizaciones y acometidas rematadas, y que discurre por debajo de la senda peatonal creada, un itinerario verde, continuo de casi dos kilómetros de recorrido, que une Coirados con el casco urbano, a la altura de Puente Zapal. Además, se solucionaron los problemas de evacuación de pluviales existentes en la PO-551, una de las cuestiones prioritarias del proyecto.

En la actualidad, los trabajos se centran en la recuperación y limpieza del cauce del río, con la retirada de los restos de hormigón y materiales plásticos que permanecían en el lecho fluvial de la etapa anterior, continuando así con la apuesta por la renaturalización de este espacio.

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Según el calendario previsto, durante el mes de junio quedará finalizada la senda peatonal y se continuará con los trabajos de integración y renaturalización del entorno del tanque de tormentas, En la parcela con la que quedará cubierto ese tanque se creará una zona de ocio con pérgolas de sombra, elementos de descanso, pista de «skate» y otra «pump track».