Detectado un nuevo foco de gripe aviar en una gaviota localizada en Sanxenxo

La Consellería do Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la detección de un nuevo foco de gripe aviar en aves silvestres en Galicia. El caso corresponde a un ejemplar de gaviota patiamarilla localizado en Sanxenxo, que fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo Cotobade, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

El ave fue sometida a las correspondientes pruebas laboratoriales y el resultado fue confirmado como positivo a influenza aviar de alta patogenicidad por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid. Tras la confirmación, el cadáver fue eliminado conforme a la normativa vigente.

Con este nuevo foco, Galicia suma ocho casos confirmados en aves silvestres en lo que va de 2026. La Xunta recuerda, no obstante, que hasta el momento no se ha registrado ningún caso de esta enfermedad en aves de corral en la comunidad.

En el conjunto de España, durante el actual periodo de vigilancia anual, iniciado el 1 de julio, se han notificado 167 focos en aves silvestres, de los cuales 15 corresponden a detecciones realizadas desde el 1 de enero de 2026. Se trata de una cifra inusualmente elevada en comparación con años anteriores, aunque en las últimas semanas la circulación del virus ha disminuido de forma notable tanto en España como en el resto de países de la Unión Europea.

Actualmente, en Galicia no existen medidas especiales de restricción sanitaria, salvo las medidas básicas de prevención que se aplican en los municipios incluidos en las denominadas Zonas de Especial Riesgo. En esta lista figuran A Illa de Arousa, Cambados, O Grove, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova de Arousa, Xove, Cerceda, Ordes y Tordoia.

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La Consellería do Medio Rural insiste en la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, tanto industriales como familiares, especialmente para evitar el contacto entre aves domésticas y aves silvestres. También pide intensificar la vigilancia y comunicar de inmediato cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales.