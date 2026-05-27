El cribado de cáncer de cérvix detecta lesiones en 429 mujeres y nueve tumores

El Programa Galego de Detección Precoz do Cancro de Cérvix ha alcanzado en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés una cobertura de invitación del 83,3% de la población diana desde su puesta en marcha, en julio de 2022, y hasta el 31 de diciembre de 2025. En este periodo, un total de 57.920 mujeres fueron invitadas a participar o captadas directamente por las matronas en las consultas de Atención Primaria. según los datos facilitados a FARO.

El programa está dirigido actualmente a mujeres de entre 35 y 65 años, aunque está previsto que este año se amplíe también al tramo de edad de 25 a 35 años. Su objetivo principal es detectar de forma precoz lesiones precursoras o tumores en fases iniciales, con el fin de mejorar el pronóstico de la enfermedad y reducir la mortalidad asociada al cáncer de cuello uterino.

Una de las particularidades del modelo es la posibilidad de que las mujeres elijan cómo realizar la prueba. Pueden optar por un dispositivo de autotoma, que se envía al domicilio y que después ellas depositan en una urna en su centro de salud, o acudir a este para que la muestra sea recogida por un profesional sanitario, en este caso una matrona.

Además de las invitaciones enviadas por la Dirección Xeral de Saúde Pública a la población diana, «las matronas desempeñan un papel clave en la captación activa», tal y como destacan desde el Sergas. Estas profesionales pueden incorporar al programa a cualquier mujer que acuda a su consulta y cumpla los criterios de inclusión, aunque no haya recibido previamente una invitación formal.

La muestra tomada en casa

Desde el inicio del programa, 40.276 mujeres fueron invitadas directamente mediante carta, a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública. De ellas, el 57,8% eligió la modalidad de autotoma, con la recogida de la muestra en su domicilio. Con esta opción se demuestra que la libertad de hacerlo en casa mejora la accesibilidad y favorece la implicación de las mujeres en el cribado.

Hasta finales de 2025 se analizaron 36.057 muestras correspondientes al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. De ese total, el 6,9% resultaron positivas para virus del papiloma humano de alto riesgo, conocido como VPH-AR. Entre las muestras positivas, el 32,9% correspondían a los genotipos 16 y 18, considerados de mayor riesgo en el desarrollo de lesiones cervicales de alto grado y cáncer de cérvix.

Los resultados del programa permitieron avanzar en el diagnóstico y seguimiento de las mujeres con hallazgos compatibles con lesiones cervicales. Hasta diciembre de 2025 se realizaron 909 colposcopias en el área sanitaria, una prueba que permite examinar con mayor detalle el cuello uterino cuando el cribado detecta alteraciones que requieren valoración especializada.

En total, fueron identificadas 251 mujeres con lesión CIN 1, lo que supone una tasa de 6,96 casos por cada 1.000 mujeres que entregaron el test. También se detectaron 97 casos de lesión CIN 2, con una tasa de 2,69 por mil, y 81 casos de lesión CIN 3, con una tasa de 2,25 por mil. Todas estas mujeres, 429 en total, fueron derivadas a una Unidad de Patología Cervical para su valoración, tratamiento y seguimiento.

El programa permitió además detectar nueve casos de cáncer de cérvix invasivo en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, con una tasa de 0,25 por mil. Según los datos facilitados, el 88,9% de estos tumores se encontraban en estadio I, es decir, en una fase inicial de la enfermedad.

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Este dato refleja el valor de los programas de cribado poblacional, cuya finalidad no es solo identificar casos, sino hacerlo antes de que la enfermedad avance. La detección en estadios tempranos permite mejorar las posibilidades de tratamiento, reducir complicaciones y ofrecer un mejor pronóstico a las pacientes.