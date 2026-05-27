El Corpus Christi de Pontevedra estrena reestructuración litúrgica e incorpora nuevas parroquias

El Corpus Christi de Pontevedra abre este año una nueva etapa en su historia secular. Las parroquias del centro urbano han consensuado una profunda reestructuración litúrgica y organizativa que rompe con la tradicional alternancia exclusiva entre San Bartolomé y Santa María, incorporando de pleno derecho a las comunidades de San José y de la Virgen del Camino. La nueva programación, diseñada para reflejar el crecimiento real de la ciudad, introduce además un cambio de gran calado simbólico: a partir de esta edición, la plaza de A Peregrina se convertirá en el punto neurálgico fijo donde confluirán todas las celebraciones, albergando la bendición final, la reserva eucarística y la disolución de la comitiva.

La reforma fue presentada este miércoles por el párroco «in solidum» de San Bartolomé, Javier Porro; María del Carmen García, miembro del equipo de liturgia de dicha parroquia; el artista local Miguel Estévez, autor del cartel anunciador; y Juan Abeigón, responsable de Cáritas Interparroquial en la ciudad del Lérez.

El nuevo modelo organizativo no solo afectará al Corpus, sino que se aplicará también de forma idéntica a la festividad de San Sebastián, «el voto de la ciudad», cuyo circuito rotatorio ya comenzó de manera de forma alterna este año en la Virgen del Camino.

Con el objetivo de evitar que la festividad quede reducida a una única jornada de misa y procesión, la organización ha diseñado un programa de actividades previas que arrancará este mismo viernes y que busca implicar a toda la ciudadanía, combinando la preparación espiritual, la divulgación histórica y la acción social.

Los preparativos musicales comenzarán con los ensayos de cantos que se desarrollarán del 29 de este mes de mayo al 4 de junio. Músicos y voces de todas las parroquias de la ciudad se reunirán diariamente a las siete de la tarde en el edificio pastoral de Sarmiento, en San Bartolomé, para coordinar el repertorio del «día grande». En paralelo, del lunes 1 al viernes 5 de junio, el centro social de Santa María acogerá las tareas colectivas de deshojado de flores en horario de mañana, de diez y media a una de la tarde, y de cuatro y media a ocho. Estos pétalos se emplearán para las tradicionales «lluvias desde los balcones» durante el recorrido.

La festividad se renueva con una programación ampliada y participativa

El apartado cultural e histórico tendrá su espacio el martes 2 de junio a las 20 horas en el Liceo Casino, que albergará la ponencia titulada «Aspectos históricos do Corpus Christi de Pontevedra. Unha tradición secular viva», a cargo de Leoncio Feijoo, Mateo Fontán Couto y José Luis Ajeitos. Al día siguiente, el miércoles 3 de junio a las 19,30 horas, el local social de Cáritas en la calle Joaquín Costa número 64 acogerá la mesa redonda «Yo te he llamado. La caridad de la iglesia en Pontevedra», en la que participarán representantes de Manos Unidas, Cáritas y el comedor de San Francisco para analizar la labor asistencial en el municipio.

Para dar a conocer por dentro esta labor, el Centro de Atención Integral de Cáritas organizará una jornada de «puertas abiertas» el jueves 4 de junio, con visitas guiadas de diez a 13 y de 16,30 a 18,30 horas. Tras una jornada de descanso el viernes, las vísperas del sábado 6 de junio se vivirán en la iglesia de San José, donde a las ocho y media de la tarde se celebrará una eucaristía y posterior vigilia organizada por la Adoración Nocturna, que conectará con el encuentro de jóvenes de Madrid ante la visita del Papa.

El artista pontevedrés Miguel Estévez firma el cartel de la celebración. Se trata de una pieza realizada en guache en la que la fachada de San Bartolomé aprece modelada en «grisalla» para representar la realidad cotidiana, mientras que la custodia central estalla en color como símbolo del «sol de justicia»

El domingo 7 de junio se celebrará el día central de la festividad. La misa solemne comenzará a las once horas en la iglesia de San Bartolomé. Al término de la eucaristía, la procesión enfilará un itinerario que recorrerá las calles Sarmiento, Pasantería, Paseo de Antonio Odriozola, A Ferrería, Soportais, Manuel Quiroga, Don Filiberto y Michelena, hasta alcanzar la plaza de A Peregrina. Javier Porro y María del Carmen García agradecieron expresamente el apoyo del Concello de Pontevedra, de la Deputación Provincial, así como la implicación del Gremio de Mareantes y del colectivo Amigos do Corpus Vello.

La presentación sirvió también para descubrir el cartel oficial de este año, una obra firmada por el artista pontevedrés Miguel Estévez. El autor detalló que se trata de una pieza realizada en guache donde prima el contraste conceptual y cromático: la fachada de San Bartolomé emerge modelada en «grisalla» para representar la realidad cotidiana, mientras que la custodia central estalla en color como símbolo del «sol de justicia».

Los organizadores destacaron de forma explícita el valor de encomendar la obra a un creador local que trabaja de manera manual y emocional, contraponiendo la dimensión espiritual del arte analógico al avance de la inteligencia artificial.

Coincidiendo con el Día Nacional de la Caridad, que la Iglesia conmemora en la jornada del Corpus bajo el lema «Elixe amar. Elixe comunidade», Juan Abeigón vinculó la procesión del Santísimo con el compromiso diario hacia los colectivos más vulnerables. Aunque el responsable de Cáritas Interparroquial no avanzó cifras concretas sobre el volumen de beneficiarios, remitiéndose a la presentación inminente de las memorias anuales diocesana y local, sí subrayó la fuerte presión asistencial que soportan los servicios de atención psicológica, asesoría jurídica, búsqueda de vivienda y cobertura de necesidades básicas de la institución.

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Abeigón aclaró que la jornada del Corpus no se concibe prioritariamente como una campaña de recaudación económica, pese a que las colectas de ese día se destinan íntegramente a Cáritas, sino como un llamamiento a la implicación personal de los ciudadanos. En este sentido, él y Javier Porro instaron a los pontevedreses a «donar su tiempo» a través del voluntariado.