Carta a Oncología de Pontevedra: «Gracias por cuidar de mi madre con tanta dignidad»

El Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra ha recibido una emotiva carta de agradecimiento de la familia de una paciente fallecida, en la que se pone en valor la humanización asistencial del personal sanitario.

La misiva, dirigida al personal de este servicio en el Hospital Provincial, fue escrita por una hija para cumplir el deseo de su madre, que le había pedido que, cuando faltase, trasladase su gratitud por la atención recibida durante su enfermedad.

«No existen palabras suficientes para agradecer el cariño, la paciencia, la humanidad y el cuidado con el que la tratasteis en cada momento. En una etapa tan dura para ella y para nuestra familia, conseguisteis que se sintiera acompañada, tranquila y querida», escribe la hija.

El texto recoge también una vivencia personal de la autora, que decidió formarse como auxiliar sociosanitaria durante los últimos meses de vida de su madre. Según explica, la dedicación del equipo de Oncología le ayudó a comprender «el valor inmenso» de esta profesión.

La carta concluye con un mensaje de profundo reconocimiento: «Gracias por cuidar de mi madre con tanta dignidad y tanto corazón hasta el final. Nunca os olvidaremos».

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Son palabras cuyo alcance solo pueden entender aquellas familias que han pasado por un proceso similar, así como el personal sanitario, que vive de cerca estas duras historias a diario.