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Una yincana urbana acerca el comercio local al alumnado de Pontevedra

La iniciativa Localízate! cerró en la ciudad su edición de 2026 con pruebas en calles comerciales y plazas de abastos

Estudiantes de Pontevedra recorren el comercio de proximidad en una prueba por equipos.

Estudiantes de Pontevedra recorren el comercio de proximidad en una prueba por equipos. / FdV

H.D.

Pontevedra

Una carrera por equipos por las principales calles comerciales y plazas de abastos de Pontevedra sirvió este martes para cerrar la edición de 2026 de las yincanas urbanas de Localízate! en tu comercio local, una iniciativa dirigida a que la juventud conozca mejor el comercio de proximidad y valore su papel en la vida de las ciudades.

El alumnado participante tuvo que superar diferentes pruebas vinculadas a los establecimientos colaboradores, en una actividad planteada como un recorrido práctico por el tejido comercial pontevedrés. La jornada contó con la presencia del director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, y del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera.

Las yincanas forman parte de la segunda fase del programa, incluido en el Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030. La primera etapa, denominada Localízate! en el aula, se desarrolló durante el curso escolar y reunió a 2.175 alumnos y alumnas de ESO y FP Básica en toda Galicia.

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En esa fase, los estudiantes analizaron la situación del comercio local y propusieron ideas innovadoras para impulsarlo. A las yincanas urbanas accedieron las aulas cuyos trabajos fueron mejor valorados por el jurado en cada ciudad.

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