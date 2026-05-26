Una yincana urbana acerca el comercio local al alumnado de Pontevedra

Una carrera por equipos por las principales calles comerciales y plazas de abastos de Pontevedra sirvió este martes para cerrar la edición de 2026 de las yincanas urbanas de Localízate! en tu comercio local, una iniciativa dirigida a que la juventud conozca mejor el comercio de proximidad y valore su papel en la vida de las ciudades.

El alumnado participante tuvo que superar diferentes pruebas vinculadas a los establecimientos colaboradores, en una actividad planteada como un recorrido práctico por el tejido comercial pontevedrés. La jornada contó con la presencia del director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, y del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera.

Las yincanas forman parte de la segunda fase del programa, incluido en el Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030. La primera etapa, denominada Localízate! en el aula, se desarrolló durante el curso escolar y reunió a 2.175 alumnos y alumnas de ESO y FP Básica en toda Galicia.

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En esa fase, los estudiantes analizaron la situación del comercio local y propusieron ideas innovadoras para impulsarlo. A las yincanas urbanas accedieron las aulas cuyos trabajos fueron mejor valorados por el jurado en cada ciudad.