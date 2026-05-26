El Puerto de Marín mueve por tren más de 38.000 toneladas al mes, el 20% del tráfico total

En julio próximo, el ramal ferroviario entre Pontevedra y el Puerto de Marín cumplirá 24 años, dos décadas y media que han convertido a los muelles marinenses en líderes en España en el uso del tren para mover sus mercancías. La Autoridad Portuaria publicó ayer la memoria anual de actividades de 2025, un informe que revela que pasaron en todo el ejercicio 458.306 toneladas de mercancía por la Praza dos Praceres, a una media de más de 38.000 cada mes. Son 60600 toneladas más que en el año anterior, lo que supone un aumento del 15%. De este modo, una de cada cinco toneladas que mueve el Puerto entra o sale en tren.

Con un 20% de sus 2,3 millones de toneladas totales movilizadas por el ramal ferroviario, Marín se consolida como uno de los mayores índices de todos los puertos españoles. Según el informe de 2024, el último disponible, del Observatorio del Ferrocarril en España, Santander llegó ese año al 14% y Barcelona al 8%. Este liderazgo marinense ya viene de lejos, pero los datos del pasado año no hacen más que reforzarlo.

En total, se activaron 16.545 vagones en todo 2025, lo que supone una media de 45 cada día, con 1.255 toneladas por jornada. Estas 458.000 toneladas del pasado año movidas por tren se sitúan entre las mejores marcas de estos 24 años de actividad, que desde 2023 se sitúa siempre en esa barrera de las 400.000 toneladas gracias en parte a la línea directa de 1.650 kilómetros establecida en 2022 con Algeciras. Además del tren de Algeciras, el importante incremento del uso ferroviario en los últimos ejercicios se explica también por la importante subida de los tráficos de cereales y madera, así como de productos siderúrgicos y contenedores tanto refrigerados como secos.

Los muelles marinenses superan con creces a puertos de gran actividad, pero con una intermodalidad ferroviaria mucho más reducida, en términos comparativos. Así, Marín casi triplica a Valencia, que apenas superaba en 2024 el 6%. Además, rebasa con creces a Algeciras, la mayor terminal de contenedores de España, donde el uso del tren se reduce al 0,6% del total. El uso del tren es residual en los demás puertos gallegos de interés general del Estado. En A Coruña apenas alcanzó el 1,5% del total, fue nulo en Ferrol y Vilagarcía e inapreciable en Vigo. Aún así, el transporte por carretera todavía es el mayoritario en Marín

La importancia del tren para la Autoridad Portuaria se demuestra con la automatización de esta red interna después de dos años de trabajos y dos millones de euros de inversión. El Puerto ya ha adiestrado a su personal en el uso de la nueva red automatizada. Según explica la propia entidad, «la formación, dirigida principalmente a personal de mantenimiento, se dedicó al funcionamiento del motor de accionamiento hidráulico de las agujas de los desvíos y al sistema contador de ejes. Además, personal de operaciones portuarias recibieron formación sobre el sistema gestor de ayuda en remoto a la explotación ferroviaria».

La Autoridad Portuaria subraya que «el puerto de Marín es el primero de Galicia y uno de los primeros de todo el sistema portuario estatal en utilización porcentual de ferrocarril y dispone de más de 7.000 metros de vía para operar diferentes composiciones con mercancías como graneles sólidos, bobinas de chapa de acero, madera, contenedores tanto refrigerados como de carga seca». Al margen de las vías fuera del recinto portuario, el Puerto de Marín cuenta con siete vías principales con apartaderos para las diferentes mercancías. Los operadores portuarios están muy especializados en este tipo de transporte.

La Autoridad Portuaria cuenta además con personal propio formado como responsables de circulación para atender la operativa dentro del Puerto, pero hasta el pasado año toda esta actividad se controlaba manualmente y desde ahora se actualiza ese manejo, lo que «supone un importante avance en el proceso de la operación ferroviaria en las vías que se automatizan, mejorando sustancialmente las condiciones de seguridad laboral de los responsables de Circulación, al sustituir elementos mecánicos que requieren esfuerzo manual por motores para los que su uso solo requieren formación específica».

Todos los trenes del ramal al Puerto pasan por Os Praceres, donde existen unos polémicos pasos a nivel que deberían ser eliminados por sentencia judicial. Esos trabajos fueron adjudicados desde hace más de tres años, en marzo de 2023, por más de nueve millones de euros. Pero todo sigue igual ya que el proyecto carece de permiso de Augas de Galicia, que se opone al proyecto ya que «la actuación afecta a un arroyo existente en la zona, donde son frecuentes las inundaciones y es necesario adecuar el proyecto a esa situación».

Solo la mercancía en contenedores, en cifras positivas entre enero y abril

Entre enero y abril de 2026, el Puerto de Marín ha movido 627.855 toneladas de mercancía en total, a una media de 157.000 al mes, lo que supone una media de 157.000 al mes. Es una caída del 16% con respecto al balance de 2025 en los primeros cuatro meses del año. El descenso viene motivado especialmente por los graneles sólidos, que hasta ahora apenas suman 221.255 toneladas, con un retroceso de más del 40%, según los datos de Puertos del Estado.

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Solo la mercancía en contenedores presenta un balance positivo, ya que supera las 161.000 toneladas, un 18% mejor que en el mismo periodo de 2025. Se contabilizan más de 14.400 contenedores de este tipo, un 10% de aumento. También hay un destacado crecimiento del número de mercantes, 212 en cuatro meses (un 39% más), un fenómeno que se explica en el hecho de que aumenta la cifra de barcos portacontenedores, que son más pequeños que los grandes graneleros, que suman en un solo atraque miles de toneladas, pero que este año son menos frecuentes. En toda España el tráfico de mercancías por los puertos de interés general alcanzó 181.907.205 toneladas hasta abril, lo que supone un ligero descenso con respecto al mismo periodo del año anterior. «A pesar de la incertidumbre económica y geopolítica general, el dato del primer cuatrimestre muestra una leve caída de los tráficos tras las más pronunciadas registradas en los meses de enero (-4,5%), febrero (-1,3%) y marzo (-1,3%)», según Puertos del Estado.