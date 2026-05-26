La promoción inmobiliaria se intensifica en Sanxenxo: proyectan 21 viviendas frente a Punta Vicaño

El bum inmobiliario que vive Sanxenxo desde hace meses, mantiene su ritmo. Con promociones en diversos emplazamientos, desde Portonovo hasta A Granxa, pasando, por supuesto, por el entorno de la playa de Silgar, el Grupo GS, anuncia un nuevo proyecto, tras adquirir un solar de 680 metros cuadrados para levantar 21 viviendas.

Se trata de su segundo proyecto residencial en Pontevedra: GS Punta Vicaño. La inversión destinada para el desarrollo del proyecto asciende a los 15 millones de euros. El terreno cuenta con una superficie neta de 680 m2 y una edificabilidad en torno a 2.800 m2 y permitirá el desarrollo de 21 viviendas de uno, dos y tres dormitorios.

La parcela se sitúa en Camiño de Baltar, a pocos metros de la playa de Silgar. “Sanxenxo reúne los atributos que mejor se alinean con nuestra estrategia de desarrollo: una limitada disponibilidad de suelo finalista, una demanda residencial en continuo crecimiento y un destacado potencial de revalorización a medio y largo plazo. Con esta operación, Grupo GS refuerza su apuesta por Galicia, consolidándola como un mercado clave dentro de su estrategia de expansión”, señalan fuentes de la compañía.

Las viviendas incorporarán sistemas de domótica, terrazas, áticos con piscinas privativas, garaje y trasteros. El inicio de las obras de GS Punta Vicaño está previsto para el último trimestre del 2026, con un plazo de ejecución estimada de 20 meses.

“Nuestro objetivo es desarrollar en Sanxenxo promociones acorde con las expectativas del comprador actual: viviendas bien diseñadas, eficientes y diseñadas para disfrutar de un entorno costero único, prestando especial atención a su integración en el paisaje”, destacan desde la compañía.

Este nuevo desarrollo se suma a Residencial GS Silgar, actualmente en fase de obras y ubicada también cerca de la playa del Silgar y del puerto deportivo. El proyecto contempla 30 viviendas y supone una inversión de 17 millones de euros.

La adquisición del suelo en Sanxenxo se enmarca en "la estrategia de crecimiento de Grupo GS, orientada a reforzar su posicionamiento en mercados residenciales clave mediante la incorporación selectiva de nuevos activos. En este sentido, la compañía continúa avanzando en el desarrollo de su cartera de proyectos y en el análisis de nuevas oportunidades coherentes con su estrategia corporativa".

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El Grupo GS cuenta con más de 3.000 activos inmobiliarios en gestión, distribuidos en 26 promociones en distintas fases de ejecución en Sevilla, (Centro, Nervión, Los Remedios, La Palmera); Cádiz, (capital y Zahara de los Atunes); Málaga, (Capital, Estepona, Fuengirola, Nerja, y Marbella), Granada (centro), La Antilla (Huelva), Madrid (El Viso), Valencia, Alicante, Santa Eulalia (Islas Baleares), Vigo, Sanxenxo y Santander.