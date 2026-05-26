Pontevedra abre una nueva edición de «Bótate ao Monte» con 510 plazas para actividades familiares en la naturaleza

El Concello de Pontevedra pondrá en marcha una nueva edición de «Bótate ao Monte», el programa de actividades familiares en los parques forestales del municipio. La iniciativa, presentada por la concelleira de Monte, María José Abilleira, contará este año con 510 plazas, sesenta más que en ediciones anteriores, repartidas en veinte actividades gratuitas.

La programación se desarrollará entre el 30 de mayo y el 28 de junio en los parques forestales de A Tomba, A Fracha y O Pontillón do Castro, con una distribución equilibrada: seis actividades en A Fracha, siete en A Tomba y siete en O Pontillón do Castro.

Abilleira destacó que se trata de una propuesta ya consolidada y muy bien acogida por la ciudadanía. Según señaló, los vecinos y vecinas de Pontevedra sienten el monte como «un espacio de encuentro, aprendizaje, convivencia y disfrute». La concelleira agradeció también el trabajo de los coordinadores del programa, Rafael Quintía y Alexandra Rodríguez, así como la colaboración de las comunidades de montes por la cesión de los terrenos que hoy conforman estos parques forestales.

La oferta incluye actividades muy variadas, desde propuestas acuáticas como iniciación al kayak y paddle surf, hasta observación solar preparatoria para el eclipse de agosto, geocaching nocturno, baños de bosque, escape room en la naturaleza, rutas y talleres sobre fauna, flora, aves, cajas nido, plantas silvestres o carnívoros del monte. El cartel oficial detalla actividades como el escape room del 30 de mayo en A Tomba, el paddle surf y la actividad sobre carnívoros del 31 de mayo, el geocaching nocturno del 6 de junio en O Pontillón do Castro y las propuestas finales del 28 de junio sobre «Pequeños habitantes».

El objetivo principal del programa, según subrayó Abilleira, es fomentar la educación ambiental y contribuir a la lucha contra el cambio climático. La concelleira incidió especialmente en la importancia de trabajar con la infancia, al considerar que los niños y niñas «absorben los conocimientos y los trasladan después a sus propias familias».

Las inscripciones se abrirán, por norma general, el lunes anterior a cada actividad, aunque el plazo para las primeras propuestas de este fin de semana ya quedó abierto coincidiendo con la presentación del programa. Las reservas deberán formalizarse de forma telemática.

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Abilleira cerró la presentación con un llamamiento a la responsabilidad ambiental: «El monte es un tesoro colectivo; disfrutarlo implica también cuidarlo, respetarlo y protegerlo. Entre todas y todos tenemos la responsabilidad de conservar este patrimonio natural para las próximas generaciones».