Poio homenajea a la Escola de Acordeons y su director será el pregonero de San Xoán 2026

El vecino de Campelo Juan Mariño, director de la Escola de Acordeóns de Campelo, será el encargado de dar el pregón de las Fiestas de San Xoán 2026 y de marcar el inicio de una de las citas más esperadas y emblemáticas del calendario festivo de Poio, que se celebrará del 22 al 27 de junio.

Juan Mariño reconoce que asume este reto “con mucha responsabilidad”, por el significado especial que tiene el San Xoán tanto para él como para todos los vecinos del municipio, y también “muy agradecido”, al sentir este nombramiento como una muestra de cariño y reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo musical. “Siempre es un orgullo mayor cuando este tipo de reconocimientos llegan desde tu propio concello”, destaca.

Desde el gobierno local recuerdan que desde hace tres años apuestan por escoger como pregoneras y pregoneros personas con una vinculación real y directa con el municipio y con la tradición del San Xoán. "Se trata de poner en valor a la gente de aquí, vecinas y vecinos que, de forma directa o indirecta, contribuyen a mantener viva la identidad y la memoria colectiva de Poio", añaden las mismas fuentes. De este modo, Juan Mariño se suma a Pilar Martínez y Rafa Cabeleira, protagonistas de los pregones en las ediciones de 2025 y 2024, respectivamente.

Mariño explica que aún está dándole vueltas al contenido del pregón, pero avanza que no faltarán referencias a la Escola de Acordeóns ni tampoco recuerdos y anécdotas ligados a la fiesta. “San Xoán es la fiesta de la casa, la que representa a todo el municipio. El paso de la banda de música por Campelo, la hoguera, las trastadas con las cancelas y con las macetas, la fiesta en el Campillo… Son muchos y muy buenos los recuerdos que guardamos”.

La Escola de Acordeóns de Campelo nació en el año 1980, convirtiéndose en la primera escuela exclusivamente de este instrumento en Galicia. La cercanía de su casa a la escuela despertó el interés de Mariño por el acordeón y por la música en general. Se formó en la propia escuela, se integró posteriormente en un grupo y en una orquesta y, como él mismo recuerda, siempre llevó “el nombre de Campelo y de Poio con orgullo allí donde tocábamos”.

En 1985, con apenas cinco años, comenzó su etapa en la escuela como alumno. Desde 1997 es profesor y ahora también director. Toda una vida dedicada a este centro, asumiendo nuevos retos y desafíos. Entre ellos, despertar el interés y el gusto por el acordeón entre la gente más joven. “Intentamos motivarlos con canciones más actuales, combinándolas con la música tradicional, para que vayan descubriendo que hay muchos estilos diferentes”, explica.

En la actualidad, la escuela cuenta con una cantera pequeña pero consolidada, con alumnado que comenzó con apenas seis años y que hoy ya supera la veintena. Las alumnas más jóvenes tienen seis y ocho años, pero también hay niños de doce y trece, lo que permitió consolidar en los últimos años un grupo específico de gente joven. “Queremos que sean una referencia y que también ayuden a atraer nuevos músicos”, señala.

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La lectura del pregón ser´á el lunes 22 de junio, a las 21.00 horas, desde la casa consistorial. El Concello de Poio agradece a Juan Mariño su disposición para compartir este momento con todos los vecinos y celebra una elección que refuerza el carácter participativo, popular y emotivo de un San Xoán que forma parte esencial de la identidad del municipio.