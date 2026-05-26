Música ao Vivo desvela este miércoles los ganadores de los premios Martín Códax entre 57 candidatos

El sector musical gallego vive este miércoles su gran gala anual. El Pazo da Cultura de Pontevedra acoge la entrega de los premios Martín Códax, que cumple su trece edición. Son 57 los candidatos a los 18

El certamen despliega un mapa sonoro de dieciocho categorías, coronado este año por un premio de honor con fuerte carga emocional: el reconocimiento a la mítica banda ourensana Los Suaves. La convocatoria está pensada para pulsar el estado de salud de la escena gallega actual, abriendo los brazos a bandas, solistas, espectáculos y trabajos discográficos que hayan dejado huella a lo largo de este 2026. En total, quince apartados musicales retratan la enorme diversidad de las aldeas y las ciudades de Galicia, desde el latido urbano, el pop, el indie y la canción de autor, hasta la contundencia del rock, el punk, el metal y el heavy. También hay espacio para los ritmos del blues, el funk, el jazz, la electrónica y las músicas del mundo, sin olvidar las raíces de la música tradicional y el folk, la delicadeza de la clásica, las propuestas infantiles, las bandas populares y ese fenómeno tan propio de nuestra tierra que son las orquestas de verbena.

Como complemento indispensable, los tres Premios Organistrum vuelven a poner el foco detrás del escenario para aplaudir el esfuerzo de las salas, los finales y los proyectos de comunicación y difusión musical, mientras se consolida el galardón al artista emergente, una categoría nacida en 2022 para dar aliento y visibilidad al talento más joven y prometedor. galardones, y también se entrega el título honorífico al mítico grupo Los Suaves. Es una distinción que cada año rinde homenaje a figuras fundamentales por su trayectoria ycontribución a la música gallega.

Con el fin de convertir el número de la edición, el «maldito» 13, en bandera de la gala, la cita de hoy se presenta como un viaje inmersivo por la Galicia mágica, los rituales, las supersticiones y ese patrimonio inmaterial que se respira en el rural y atraviesa los hogares de la comunidad.

Hay tres finalistas por cada categoría: Metal y Heavy; Canción de autor; Blues, Funk y Soul; Música electrónica; Rock y Punk; Músicas urbanas; Orquestas, Grupos y Música de Verbena; Música clásica y contemporánea; Jazz y Músicas improvisadas; Pop e Indie; Músicas del Mundo y Mestizaje; Música infantil; Música folk; Bandas de música popular y Artista emergente. a ellos se suman los Premios Organistrum de Comunicación y Difusión Musical; de Salas y de Festivales, en la que figura el Surfing the Lerez, que se celebra en pocos días en Pontevedra, los días 12 y 13 de junio.

La gran apuesta de la gala de hoy radica en la atmósfera. Frente al protagonismo que el año pasado tuvieron las panderetas, la escenografía diseñada por Diego Valeiras busca trasladar la propia identidad del territorio gallego al escenario. La propuesta visual recreará esos «sfumatos» característicos del invierno gallego, evocando la estampa de las lomas y los montes diluyéndose entre la niebla y los árboles. Para lograr este paisaje místico, Valeiras adelantó que trabajó con materiales puros, desprovistos de tratamientos.

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En el plano musical, la gala, con dirección artística de la actriz Tero Rodríguez (integrante de la compañía de calle Os Quinquilláns) y música de la Orquesta Neverloura, contará con una doble propuesta diseñada para acompasar los diferentes ritmos de la noche. No faltará sobre el escenario una banda de verbena clásica concebida como una reivindicación de las orquestas de antes.