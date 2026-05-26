Un estudio revela que Poio alcanza los 46,9 empleos por cada 100 habitantes

Un informe sobre la situación laboral elaborado por la Asociación Pont-Up Store sitúa al municipio de Poio como el mayor generador de empleo del entorno después de Pontevedra y Vigo, según destacó ayer el alcalde, Ángel Moldes, durante la entrega de los diplomas al alumnado del curso «Personal polivalente de supermercado», organizado por el Concello junto con la Acción Contra él Hambre.

Segundo los datos del estudio, Poio alcanza los 46,9 puestos de trabajo por cada 100 habitantes, una cifra que lo coloca inmediatamente por detrás de las dos principales ciudades de la provincia, con Pontevedra registrando 66,3 y Vigo 51,4 empleos por cada cien habitantes.

El informe, que analiza la situación laboral de municipios del entorno como Pontevedra, Vigo, Vilagarcía de Arousa, Marín y Sanxenxo, destaca además que Poio «ejerce un papel cada vez más relevante como centro de empleo de referencia, al atraer personas trabajadoras de otros municipios y reforzar su capacidad de generación de actividad económica»

El análisis elaborado por Pont-Up Store concluye también que Poio alcanzó la autosuficiencia en materia de empleo, «un indicador que evidencia la fortaleza del tejido económico local». Esto significa que los puestos de trabajo que se generan en el municipio podrían ofrecer ocupación al conjunto de la población residente en activo.

Durante la entrega de los diplomas, en la que también participó la concejala de Promoción Económica, Maritxe González, y representantes de la fundación, Moldes puso en valor la importancia de formarse y especializarse en profesiones con alta empleabilidad y demanda laboral en el municipio, además de hacerlo a través de programas gratuitos que facilitan nuevas oportunidades de acceso al mercado laboral.

De hecho, de las catorce personas que participaron en el curso, cuatro ya están trabajando, dos están finalizando las prácticas en supermercados y varias cuentan ya con compromiso de contratación para los meses de verano. «Una realidad que os debe dar ánimos y confianza porque esta formación está abriendo puertas y generando oportunidades reales», destacó el alcalde.

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Unos datos que, a juicio de Moldes, evidencian la «consolidación económica del municipio en materia de empleo, formación y dinamización económica» y asegura que percibe «un interés cada vez mayor por parte de empresas privadas» para instalarse en el municipio».