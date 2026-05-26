Universidad
Los Estudiantes de Belas Artes de Pontevedra convocan una nueva protesta este jueves para exigir cambios en el protocolo contra el abuso sexual
La Asemblea Aberta de Estudantes convoca una movilización para exigir más protección a las alumnas y una respuesta firme ante los casos de acoso sexual en la universidad
La exigencia de cambios urgentes en el protocolo contra el abuso sexual volverá este jueves a las calles de Pontevedra. La Asemblea Aberta de Estudantes de Belas Artes ha convocado una nueva protesta para el 28 de mayo, a las 17.30 horas, con la que busca reclamar una mayor protección para las alumnas en situación de vulnerabilidad y una respuesta más firme ante los casos de acoso sexual en el ámbito universitario.
La movilización llega después de que el pasado 14 de mayo el anterior rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, confirmase la apertura de dos investigaciones en la Facultade de Belas Artes. Para el colectivo estudiantil, ese anuncio no resulta suficiente. La asamblea sostiene que, ante «la inexistencia de medidas reales más allá de estas declaraciones», las estudiantes se ven «en la obligación de movilizarse para exigir cambios urgentes en un protocolo de abuso sexual ineficiente, que no ha hecho más que dejar a las víctimas desamparadas y silenciadas».
El alumnado reclama también una actuación más decidida por parte de la Unidade de Igualdade de la Universidade de Vigo. En su manifiesto, critica que su papel no puede limitarse a un «lavado violeta» de la institución, mientras, a su juicio, faltan medidas preventivas y un acompañamiento efectivo a quienes afrontan «un proceso tan duro como es denunciar».
La asamblea incorpora además a sus demandas una mejora en la atención a la diversidad. Señala que las alumnas neurodivergentes o vinculadas al programa PIUNE quedan «relegadas sistemáticamente a un segundo plano» en la consideración de sus casos.
El colectivo subraya que «nadie puede tocar a las alumnas» y apela tanto al estudiantado como al profesorado para ofrecer una respuesta contundente. La protesta da continuidad a la sentada celebrada la semana pasada en la entrada de la facultad y se enmarca en una demanda más amplia: la creación de asambleas estudiantiles en todos los centros de la Universidade de Vigo.
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