Eladio Paz: «Os nenos saharauis pedíanme fotos pola rúa coa miña bicicleta»

La edad y los kilómetros son solo un número. Así lo defiende Eladio Paz y predica con el ejemplo. A sus 72 años, y después de la gran hazaña de ir de Atenas a Pontevedra, el heptagenario ciclista llegó a Pontevedra desde Marruecos en una travesía de casi un mes de duración. El recorrido comenzó en Marrakech el 29 de abril. Desde allí, el pontevedrés se adentró en el Alto Atlas antes de continuar hacia Agadir, donde tomó la costa atlántica en dirección sur hasta llegar a El Aaiún. A partir de ese punto inició el regreso, prácticamente sobre sus propios pasos, deteniéndose en pueblos y zonas rurales, los lugares que más interés despertaban en su viaje frente a las grandes ciudades. La ruta continuó después hacia el Estrecho, donde ya en la parte española le esperaba Arturo, su compañero en el trayecto final hasta La Peregrina. Juntos pusieron rumbo a Sevilla y, desde allí, siguieron por la Ruta de la Plata hasta Zamora. En ese punto enlazaron con el Camino Sanabrés. «En total fueron unos 4.200 kilómetros, más o menos», explicaba orgulloso a su llegada a la ciudad.

La bicicleta utilizada durante el viaje es una BH Ultimate de once años, con la que ya ha recorrido unos 180.000 kilómetros. Durante su paso por África llamó bastante la atención, ya que no es habitual ver allí bicicletas de ese tipo. Tanto niños como adultos se acercaban a mirarla y, en muchos casos, preguntaban si podían hacerse una foto con él. «En el Alto Atlas, unas niñas que venían de la escuela me vieron sacando una foto y quisieron hacerse una conmigo. Eran muy jóvenes y al principio me daba un poco de reparo, pero eran tantas que accedí», relata. En la carretera también recibió muestras de cercanía. Muchos conductores tocaban el claxon al pasar, no como protesta, sino como saludo. Incluso un camionero llegó a detenerse para hacerse una foto con él.

Uno de los momentos más exigentes del viaje lo vivió en el Sáhara, especialmente en el tramo entre Tan-Tan y El Aaiún, donde llegó a encontrar zonas de unos doscientos kilómetros sin apenas servicios. En algunas jornadas pasó hasta doce horas sobre la bicicleta. Aun así, recuerda que en esa parte del recorrido el viento jugó a su favor. «Soplaba de popa, de espaldas, y eso ayudaba muchísimo porque te empujaba. En ese sentido fue una maravilla», explica.

Noticias relacionadas

A pesar de los años, el propio Eladio, aún lleno de adrenalina por completar una nueva hazaña sobre la bicicleta, aseguró que todavía tiene fuelle para más hazañas, aunque el próximo destino no lo tiene elegido ya. Después de cruzar el Alto Atlas, los Alpes, los Cárpatos y los Pirineos y haber transitado todos los países de Europa salvo Liechtenstein y Moldavia, pocos destinos nuevos le quedan en su lista de viajes futuros.