Denuncian dos nuevas agresiones homófobas en Pontevedra

La violencia de carácter homófobo no parece ser erradicada. En agosto se denunció una agresión de este tipo ocurrida entonces en la calle Benito Corbal que acabó con un joven herido y dos detenidos. En marzo hubo tres detenidos por una paliza a otro joven en la calle Doña Teresa. Ahora, la asociación Avante LGBT+ alerta de otros dos casos en la ciudad.

En un comunicado difundido en las redes sociales, el colectivo señala que "las personas agredidas sufrieron violencia verbal y física por el simple hecho de existir y mostrarse como son". Añade que las víctimas "caminaban por la calle tranquiles, hecho que a los agresores les pareció suficiente para agredirlas", si bien no detalla en qué consistieron esas agresiones.

Sí recuerda que "los espacios públicos son de todes: las calles, los bares, parques, paseos, mercados... y no permitiremos que los discursos de odio gobiernen esos espacios infundiendo miedo a las personas LGBTIQ+ ni a otros colectivos en las márgenes".

Tras el caso de marzo pasado, Avante convocada una concentración en la plaza de España y reiteraba su «más contundente repulsa contra todo delito de odio en todas sus manifestaciones» . Apelaba también a luchar «contra los discursos de odio, contra la violencia diversofóbica, a favor de una ciudad segura para todas, todos y todes». El colectivo subraya que estros ataques «no son caso aislado» y «el resultado de la ignorancia y de la no educación en la diversidad y en la igualdad».

Las agresiones denunciadas ahora ya han provocado un mensaje de condena por parte del PP local. Su presidente, Rafa Domínguez lamenta que "se sigan produciendo a día de hoy conductas tan graves e intolerables contra las que debemos luchar desde las instituciones para que no tengan cabida en nuestra ciudad”.

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Traslada "su apoyo absoluto a las víctimas" y pide "firmeza frente a cualquier comportamiento violento o discriminatorio en Pontevedra".