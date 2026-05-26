Denuncian la desaparición de parte de la histórica reja del Pazo de Lourizán, en Pontevedra

Parte de la histórica reja de hierro que cierra la finca del Pazo de Lourizán, en Pontevedra, ha desaparecido. Así lo denuncia el investigador y gestor cultural Ernesto Vázquez-Rey, que informó de esta situación a la empresa de seguridad que vigila el complejo y anuncia que llevará el asunto a la Fiscalía.

El denunciante señala que este servicio de seguridad desconocía esta situación y procedió a realizar un parte de incidente, para ponerlo en conocimiento de la dirección de la Escola de Capataces Forestais de Lourizán.

Añade que tiene previsto remitir "a la Fiscalía provincial un escrito denunciando una situación que se podía prevenir y que evidencia el desinterés de la Administración autonómica en la rehabilitación de la propiedad y también la falta de medios en el que a la seguridad del inmueble se refiere".

Tramo en el que faltan piezas / FdV

Según los datos del propio Vázquez-Rey, la histórica reja fue realizada en los talleres de la "La Industriosa" de Antonio Sanjurjo Bahía, a finales del siglo XIX. "Es una pieza fundamental para considerar la importante evolución histórica del predio, en consonancia con el Pazo,", señala el investigador, que lamenta que "su exclusión de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) solo la mantiene dentro de la zona de amortiguación, sin una expresa declaración de su protección patrimonial".

El Pazo de Lourizán fue declarado BIC en abril de 2025, apenas dos años después de llegar a manos de la Xunta, a mediados de 2023, y aún está a la espera de que se inicie su plan de rehabilitación integral de más de 17 millones de euros.

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Esta restauración fue diseñada, en un concurso de ideas, por el estudio barcelonés UTE Pinós, Enric Estudio Carme Pinós S. L. P., Carles Enrich Studio S. L. P, e incluye la recuperación de la fachada principal del pazo o la apertura de un hotel de 20 habitaciones.