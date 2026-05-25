La víctima de Sanxenxo es el octavo peatón muerto este año en Pontevedra, un balance "sin precedentes"

El subdelegado el Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha indicado que la provincia registra, en lo que va de año, un total de ocho atropellos mortales, unas cifras "totalmente extraordinarias y sin precedentes". La víctima de Sanxenxo del domingo, una pontevedresa de 38 años, es ese octavo peatón, que falleció cuando paseaba por una acera de Areas en compañía de su familia.

La mujer llevaba en brazos a su hija, de tres años, que presentaba lesiones leves en la cabeza, y la abuela materna, de 64 años, que sufrió un ataque de ansiedad. El marido de la fallecida resultó ilesa.

En el siniestro estuvieron implicados tres coches y una moto, con una colisión múltiples en el que uno de los turismos acabó en la acera, atropellando a la familia. Su conductor dio negativo en alcohol y drogas.

La muerte de esta mujer se suma a un trágico balance en 2025. "Los peores años de la serie histórica reciente registraron cinco peatones fallecidos en los doce meses del año", ha señalado el Abel Losada, al tiempo que ha afirmado que estos datos son la "peor racha" desde 2019.

Asimismo, si a estos ocho peatones que perdieron la vida se une el del trabajador atropellado por un camión las Inmediaciones de O Vao, en la PO-531 en Pontevedra, la cifra ascendería a nueve. Con todo, Losada ha matizado que dicho suceso está bajo investigación judicial y se produjo en "unas circunstancias diferentes".

En cuanto los motoristas, considerados usuarios vulnerables, la provincia de Pontevedra no ha registrado ningún fallecimiento en lo que va de año. En este sentido, Losada ha destacado que la Guardia Civil realiza controles específicos y que las sanciones a motoristas han alcanzado cifras récord, lo que, según ha señalado, demuestra que estas medidas están funcionando.

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A renglón seguido, Losada ha pedido a los ciudadanos que sean prudentes a la hora de cruzar por la acera, cuando se camina por una carretera o una acera.