El verano en Pontevedra se llena de actividades gratuitas para más de 600 niños y jóvenes

Con el verano, de nuevo volverá a Pontevedra el bullicio que cada año transforma las riberas del Lérez, los parques de Monte Porreiro o las noches estrelladas de Cotobade. El Concello acaba de develar los detalles de Ponteverán 2026, una edición que este año estira su presupuesto y su imaginación para ofrecer 619 plazas totalmente gratuitas —una cifra que amplía el alcance de convocatorias anteriores— distribuidas en un abanico de 23 campamentos, talleres y expediciones de naturaleza.

La maquinaria administrativa ya está en marcha, pero con unas reglas del juego que buscan regatear la frustración de las familias. El concejal de Xuventude, Demetrio Gómez, desgranó este lunes un programa donde el orden de llegada a la plataforma web no garantizará el éxito. El plazo de preinscripción se abrirá el próximo lunes, 1 de junio, a través de la web apuntate.pontevedra.gal. A partir de ahí, la organización aplicará un criterio de equidad para que el mayor número posible de niños y jóvenes disfrute de al menos una actividad, recurriendo al sorteo solo si la demanda desborda las previsiones.

Habrá, eso sí, preferencia para los empadronados en el municipio y un mimo especial para la joya de la corona: el campamento "Regreso á prehistoria", la única propuesta que incluye pernocta y donde se dará prioridad absoluta a quienes nunca hayan vivido la experiencia.

El mapa de actividades dibuja un relevo generacional que arranca a los ocho años y se estira hasta los treinta y cinco. Para los más pequeños, la oferta se concentra en julio con campamentos urbanos que van desde el diseño de una compañía teatral propia —"Teatreirxs", del 6 al 10 de julio— hasta la búsqueda de reliquias botánicas o el cuidado ambiental en Monte Porreiro con el programa "Ecoexplorando". También habrá cursos de iniciación al piragüismo en Ponte Sampaio, divididos en dos turnos durante todo el mes.

El plazo de preinscripción se abrirá el próximo lunes, 1 de junio, a través de la web apuntate.pontevedra.gal.

A medida que los participantes cumplen años, los intereses se vuelven más complejos y tecnológicos. Los adolescentes de 13 a 14 años podrán encerrarse entre fogones en el taller "Saborea o verán!" o componer sus propios temas musicales en "A fábrica de singles". Al dar el salto a los quince años, la mirada se abre hacia la ciberseguridad, el bordado mexicano o la iniciación a la inteligencia artificial, un curso este último que se impartirá los martes, miércoles y jueves de agosto.

Para los jóvenes de hasta 35 años se reserva el Laboratorio de arte sonora y las demandadas rutas de kayak y paddle surf por el Lérez a principios de agosto.

La programación guarda también un espacio para el encuentro intergeneracional con propuestas abiertas a todos los públicos. Es el caso de la jornada de orientación urbana el 12 de julio —la más multitudinaria, con 200 plazas—, los talleres de dendrocronología para aprender a leer las cicatrices y la historia en los anillos de los árboles, o la ya clásica observación astronómica en los miradores de Cotobade y el Verdugo. El broche final de la temporada lo pondrá, el 29 de agosto, la celebración de la noche europea de los murciélagos, una cita para reconciliarse con la fauna nocturna local.

Como antesala a todo este despliegue, el próximo 6 de junio se celebrará una sesión de carácter técnico y excepcional. En colaboración con la Asociación Astronómica de Pontevedra, Sirio, se impartirá una charla para monitores de tiempo libre y mediadores sociales. El objetivo es preparar el terreno y los filtros necesarios para que la juventud pontevedresa pueda observar el eclipse solar del próximo 12 de agosto con absoluta seguridad.

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Desde el Concello recuerdan que, al tratarse de plazas gratuitas y limitadas, la responsabilidad es clave: cualquier renuncia debe ser comunicada de inmediato para dar oxígeno a las listas de espera y evitar que ningún niño se quede en tierra firme este verano.